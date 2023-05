“Era să mor din cauza unei operații greșite” Monica Anghel a trecut prin clipe de coșmar în urmă cu câțiva ani! Îi e greu să vorbească despre asta și acum

In articol:

Monica Anghel este o cântăreață de succes, fiind pe scenă încă de la vârsta de 14 ani. Artista se mândrește cu un parcurs stălucitor și cu o carieră la care unii doar visează. Deși în ceea ce privește viața profesională aceasta a avut numai motive de bucurie, în plan personal lucrurile nu au stat la fel.

Artista a trecut prin momente dificile și stresante, la un moment dat chiar temându-se pentru viața sa. Iată cumpenele pe care le-a întâlnit Monica Anghel de-a lungul vieții sale!

Viața a pus-o la încercare pe Monica Anghel de mai multe ori

La aproape 52 de ani, Monica Anghel se poate mândri cu o viață din care a avut de învățat multe. Vedeta este mamă, soție și artistă, iar aceste lucruri au ținut-o puternică și au convins-o să nu renunțe niciodată și să lupte până în pânzele albe.

Cântăreața a trecut prin clipe cumplite și chiar s-a temut pentru viața sa, însă a făcut față tuturor problemelor cu zâmbetul pe buze.

Monica Anghel își amintește fiecare „pod” pe care l-a avut de traversat și povestește experiența cu o tărie greu de imaginat.

În urmă cu 6 ani, vedeta a fost nevoită să se opereze de urgență pe coloană. Aceasta avea pareză de 98% pe piciorul drept și i-a luat un an și jumătate să se recupereze.

Mai mult decât atât, cântăreața era pe punctul de a-și pierde viața din cauza unei operații greșite. Artista nu a dorit să dezvolte aceste subiect, întrucât medicul care a comis o astfel de eroare nu mai este în viață și a ales să se abțină din a da detalii.

Monica Anghel nu s-a lăsat învinsă de cumpenele vieții, ci mai degrabă a reușit să le învingă.

Artista a devenit din ce în ce mai puternică și și-a dat seama că trebuie să lupte pentru ea și familia sa.

„Eu cred că toți avem. Am avut o cumpănă mare cu mulți ani în urmă. Era să mor atunci din cauza unei operații greșite. A și murit omul acela între timp, așa că mă abțin.

Dar o altă cumpănă a fost operația pe coloană. Pentru că am intrat în operație de urgență, cum spuneam, am avut o pareză de 98% pe piciorul drept. Am făcut recuperare timp de un an și șase luni. Zi de zi, zi de zi. Și tot atunci am început și să slăbesc, și să îmi schimb stilul de viață. Și mă mențin. Cântăresc 58-59 de kilograme, cam așa. Aviv, ușor, ușor, a început să se ia după mine, din ceea ce văd”, a povestit Monica Anghel, pentru viva.ro.

