”Era să rămân agățată la unu pe casă!” Theo Rose, experiență inimaginabilă în miez de noapte. Ce a pățit artista

Theo Rose trăiește acum viața la care a visat încă de mică. Talentul, carisma și munca pe care a depus-o de-a lungul anilor au adus-o pe culmile succesului.

Viața sa profesională și cea personală se îmbină atât de bine, încât artista poate să se declare fericită și împlinită din toate punctele de vedere.

Theo Rose a avut parte de o experiență fantasmagorică

Doar că, deși pare că totul este numai lapte și miere în viața șatenei, ca și în alte cazuri, și în ceea ce o privește, se aplica vorba aceea: noaptea veselă, ziua… obosită.

Pentru că nopțile, ca orice alt cântăreț, și le petrece la cântări ori pe drumuri, Theo Rose se odihnește mai mult pe timpul zilei, însă în ultima perioadă nici somnul nu o mai prea ajută. Și asta pentru că visele nu îi dau pace.

După ce a descoperit că doarme și se trezește mai bine dacă nu sufundă camera în întuneric, lecție pe care a împărtășit-o și cu cei care fac parte din comunitatea ei online, acum are o altă problemă.

Nu doar întunericul era de vină pentru treziea sa posomorâtă, ci și visele tot mai agitate și fantasmagorice care nu o ocolesc deloc.

Recent, pe Instagram, iubita lui Alex Leonte a mărturisit că, deși a dormit atât cât trebuia, somnul ei nu a fost unul tocmai liniștit.

Theo Rose a povestit amănunt cu amănunt ce vis a avut. Cântăreața a visat că zboară datorită unui pistol, fapt ce a făcut-o să se distreze și să pătrundă astfel în intimitatea caselor vecine.

Asta până la un moment dat, când joaca a făcut-o să tresare din somn.

Se pare că pistolul magic care o făcea să zboare a lăsat-o în aer la propriu exact când îi era lumea mai dragă.

Salvarea sa a fost omul pe care-l ”urmărea” de la înălțime și care i-a întins o mână de ajutor pentru a nu o lăsa să cadă în gol.

Speriată, nervoasă și neînțeleg ce se întâmplă cu ea, așa s-a trezit în această dimineață Theo Rose, gândindu-se serios de ce a avut o experiență atât de greu de imaginat, chiar și pentru un vis.

”Eu tot visez de o perioadă de timp în fiecare noapte. Numai agitație în visele mele, mă și enervez. Să vă zic ce am visat. Am visat că aveam un pistol, o râșniță ceva, trebuie să țin pe trăgaci și când țineam apăsat pe trăgaci mă ridicam de la sol, la altitudine, și zburam și făceam și luminițe. Mă ridicam în aer și puteam să văd la oameni pe balcon, în casă, mă distram. Cum ar fi, călătoream. Nu e prima dată când visez așa ceva. Și uite cum mă duceam eu așa și azi-noapte era să rămân agățată la unu pe casă. Noroc că a ieșit omul și m-a ajutat să urc pe balcon, altfel cădeam, că am ținut apăsat pe trăgaciul ăla până am rămas fără baterie la râșniță”, a povestit Theo Rose pe Instagram.