"Eram vai de mine" Ruxi, de la copilul bibelou, la femeia extravagantă! | EXCLUSIV

Ruxi Opulență este câștigătoarea a show-ului fenomen "Bravo, ai stil! Celebrities!". După multe luni, în care a trebuit să-i convingă atât pe jurați, cât și pe telespectatori de potențialul ei stilistic, concurenta a obținut titlul de cea mai stilată femeie din România. În

Ruxi, îngrijorată doar de propria părere

cadrul emisiunii, Ruxi Opulență a fost una dintre cele mai extravagante și transparente concurente. Astfel, influencerița nu s-a ferit niciodată să spună ceea ce gândește și a făcut mereu ceea ce a simțit.

Ruxi a fost dintotdeauna sigură pe ea și pe tot ce postează. Indiferent de conținut, aceasta nu a dat curs comentariilor răutăcioase, luând în seamă o singură părere, cea personală. De curând, a avut loc un eveniment extravagant, cu și despre celebritățile din România. Acestea trebuiau doar să se distreze și să respecte codul vestimentar impus și anume tema "tânăr și neliniștit".

Acolo, ne-am întâlnit și cu Ruxi, îmbrăcată într-o ținută specifică ei, îndrăzneață, extravagantă și foarte sexy. Bruneta ne-a spus care este secretul unei apariții controversate, dar care să nu o afecteze deloc.

"No me importa nada! Nu îmi pasă, nu mi-a păsat niciodată. Cea mai importantă părere este a mea despre mine, nu a oamenilor." , a declarat Ruxi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ruxi, copil versus adult- diferență colosală

Dacă auzi cum se purta Ruxi când era doar un copil, nu o să crezi. Nu are nicio legătură cu femeia excentrică, curajoasă și nebună, care este astăzi. Se pare că atunci când era mică, Ruxi era un copil de pus în vitrină, un copil exemplu la capitolul cumințenie.

"Eram un copil invizibil. Nu știai că exist, nu auzeai de mine, nu făceam probleme. Eram vai de mine. Nu știu ce a produs transformarea. După ce am crescut și am devenit mai gânditoare, mi-am dat seama că am ratat multe lucruri și că vreau să le trăiesc. Asta și fac.", a mărturisit Ruxi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Întrebată unde va călători vara aceasta, Ruxi a răspuns în stilul ei caracteristic, sarcastică, dar lăsând de înțeles că vor urma multe vacanțe.

"Vara asta merg pe Europa. Pe aici, pe Anglia, Italia, Spania.", a mai spus Ruxi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.