Erisa, regrete după Casa iubirii: “Aș fi putut forma un cuplu cu Ionuț” Ce a spus despre conflictul cu Aisa | EXCLUSIV

In articol:

Erisa, eliminată din Casa iubirii, a vorbit despre experiența în concurs, despre conflictul pe care l-a avut cu Aisa, dar și despre relația pe care și-ar fi dorit-o cu Ionuț. Erisa, invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, a spus că se va întoarce în Olanda să-și termine studiile, dar și despre momentul neașteptat, pentru ea, de a fi eliminată.

Erisa ar fi vrut un cuplu cu Ionuț

Erisa nu a format un cuplu cu nimeni din competiție, însă are în continuare un preferat. Ionuț este cel pe care ar fi vrut să îl cunoască mai mult, evidențiindu-i toate calitățile.

"Nu pot să spun că sunt supărată pe Ionuț, pentru că a făcut ceea ce a simțit, mi-a zis și în gală că așa este jocul și el joacă bine. Aș fi putut forma un cuplu cu Ionuț, dacă el ar fi vrut. Ionuț este un bărbat adevărat, matur, inteligent, vede totul în detalii. Nu se bagă de dragul de a intra în subiecte, chiar are un punct de vedere și îl susține foarte frumos și corect. Dintre toți băieții cel mai mult îmi place de Ionuț.", a declarat Erisa.

Citeste si: Cum se comportă Bursucu în relația cu Andreea. Prezentatorul TV și-a recunoscut toate defectele: „Ne-am și despărțit la un moment dat”- kanald.ro

Citeste si: Alertă la nivel mondial Ne apropiem de pragul critic- stirileprotv.ro

Erisa, totul despre conflictul cu Aisa

Erisa a avut și un conflict serios cu Aisa. S-a lăsat cu lacrimi, amenințări și în final mutarea din cameră. Erisa a povestit totul despre scandalul care s-a iscat și ce simțea în acele clipe.

"Nu vreau să vorbesc foarte mult despre Aisa. Nu vreau să îi au importanță, că deja i-am dat foarte multă și nu cred că e cazul. Să spun așa pe scurt, noi am stat într-o cameră, cumva m-a amenințat, a doua zi eu am spus-o în emisiune, ea a negat tot. Ne-am adus acuzații reciproc. Nu am dramatizat sau exagerat, pentru că chiar mi-a fost teamă, dimineața nu am dormit. Dacă sunt traumele mele, nu știu. Asta a fost ce am simțit. Dacă treceau câteva zile și după aceea veneam la emisiune poate eram mai liniștită. Pentru că eu toată noaptea nu dormisem de frică și a doua zi am fost la emisiune și mi-a fost teamă... Nu m-a atins în niciun fel, dar amenințarea a fost dură.", a mărturisit Erisa, la Culisele Iubirii.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!