Ernest, totul despre secretul unui mariaj de succes! "Noi am reușit să ne construim o familie frumoasă împreună!"

In articol:

Ernest este unul dintre cei mai iubiți prezentatori TV din industria media. De-a lungul timpului a avut foarte multe emisiuni, în care a desconspirat adulterul în numeroase mariaje. Totuși, care este secretul lui Ernest, pentrua avea o căsnicie fericită?!

Ernest, dezvăluiri din culisele căsniciei sale

Ernest și soția sa [Sursa foto: Facebook]

Ernest și soția lui, Adriana, au o relație de aproape 20 de ani, iar de 10 ani sunt soț și soție cu acte în regulă. Aceștia trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Atunci când rememorează amintirile cu soția sa, Ernest folosește cele mai sincere și frumoase cuvinte. Aceasta dezvăluie că, anii pe care i-a petrecut alături de soția sa, l-au ajutat să se maturizeze. De asemenea, prezentatorul TV afirmă că momentele grele i-au ajutat să-și clădească un cămin frumos, pe care îl numesc, astăzi, familie.

"A urmat o frumoasă poveste de iubire, cu bune și cu rele, așa cum este, de fapt, și viața. Am crescut, dacă pot să zic așa, împreună sau, mai bine zis, ne-am maturizat împreună. Am râs, am plâns împreună. Și, ca în orice poveste de dragoste, încercările te pot uni sau, din contră, te pot îndepărta. Noi am reușit să ne construim o familie frumoasă împreună", a declarat Ernesc, pentru VIVA .

Prezentatorul TV dezvăluie că a avut nevoie de timp, pentru a conștientiza că Adriana este femeia vieții lui. Trecerea anilor și momentele în care soția lui i-a fost alături și l-a sprijinit în orice, i-au făcut să se iubească foarte mult.

Citeste si: Cine este soția lui Ernest Takacs. Prezentatorul emisiunii „În căutarea adevărului” este căsătorit de 20 ani

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

"După mult timp, trebuie să recunosc. Și e mai bine așa. Oamenii au nevoie de timp să se cunoască și, mai important, au nevoie să treacă prin încercări, provocări, ca să-și dea seama cine e, de fapt, persoana care le stă alături. Iar când vezi că omul îți e alături la greu, când vezi că partenerul luptă pentru tine, atunci știi că acea persoană este alegerea perfectă pentru tine",

Ernest, despre momentul cererii în căsătorie: "E greu să-i faci o surpriză soției mele!"

a mai afirmat Ernest, pentru sursa citată mai sus.

Ernest și soția sa [Sursa foto: Facebook]

Pentru că ambii erau conștienți de sentimentele pe care și le poartă, momentul cererii în căsătorie nu a fost unul grandios, dar cu siguranță, a fost semnificativ. Aceasta dezvăluie că atât el, cât și soția sa îți doreau un copil. De asemenea, prezentatorul TV dezvăluie că cererea a fost spontană, deoarece și soția sa nu este ușor de surprins.

Citeste si: Cine este soția lui Ernest Takacs. Prezentatorul emisiunii „În căutarea adevărului” este căsătorit de 20 ani

"Atunci am simțit să fac acest pas… Nu a fost ceva programat. Ne-am dorit să avem copii, să ne întemeiem o familie. Cererea în sine a fost un gest spontan, venit într-un moment fără o însemnătate deosebită sau orchestrată după o lungă cugetare. Știam că ea își dorește foarte mult asta și nu aș fi putut să o surprind decât într-un moment banal. Trebuie să recunosc că e greu să-i faci o surpriză soției mele, pentru că se prinde imediat", a mai dezvăluit Ernest, pentru sursa menționată mai sus.

Ernest și soția sa [Sursa foto: Facebook]