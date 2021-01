Este Andreea Tonciu pregătită pentru un al doilea copil? Vedeta a dezvăluit tot despre acest subiect

Frumoasa brunetă a făcut mărturisiri cu privire la planurile pe care le are pentru 2021

Andreea Tonciu este una dintre cele mai cunoscute și spontane vedete din lumea mondenă. Aparițiile sale nu pot fi trecute cu vederea și chiar și după ce a devenit mamă lucrul acesta nu s-a schimbat. Bruneta are un corp de invidat pe care știe cu siguranță să-l pună în valoare.

Dar care sunt planurile de viață ale Andreei Tonciu, acum, după ce s-au încheiat filmările la Bravo, ai stil! Celebrity? Toată lumea se întreabă care sunt planurile focoasei brunete atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Recent, partenera de viață a lui Daniel Niculae a vorbit și despre planurile sale în ceea ce privește venirea pe lume a unui copil. Iată și ce și-a propus aceasta să facă în 2021.

Fosta concurentă de la Bravo ai Stil! nu-și pune problema unui nou copil [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Andreea Tonciu despre ideea de a deveni mamă a doua oară

Andreea Tonciu și-a stabilit câteva planuri concrete pe care vrea să le vadă materializate în 2021. Vedeta a spus că vrea să se mute cât mai repede într-o locuință mai mare. Cât despre o posibilă sarcină nici nu se pune problema.

„Îmi doresc un nou proiect în televiziune, vreau să fim sănătoși, vreau să mă mut într-o casă mai mare. Nu mai avem loc pentru că am foarte multe haine. Cel mai bine în viața asta este ca o femeie să îsi producă bani singură. Mi se pare cel mai urât ca o femeie să ceară bani părinților, soțului și așa. Deocamdată, nu (n.r. mai vrea un copil). Fac 35 de ani anul acesta. Nu mai sunt pregătită să mai fac niciun copil”, a mărturisit Andreea.

Ce a regratat cel mai mult în 2020

Andreea este bine-cunoscută în lumea showbiz-ului pentru temperamentul său vulcanic, însă se face plăcută datorită umorului său. În 2021, vedeta și-a propus să stea mai mult cu familia sa.

„E greu să te schimbi în totalitate. Caracterul e același, doar că am mai schimbat anumite chestii: nu mai stau foarte mult în oraș, să stau mai mult cu soțul meu. Prietenele mele sunt vecinele mele. Dacă ies, ies la vecina. Nu mai sunt atât de nebunatică. Dar vulcanică sunt”, povestește aceasta.

Frumoasa brunetă recunoaște că poate uneori are „gura mare”, însă spune că nu poate să schimbe acest lucru la ea. Pentru 2020 nu-și reproșează nimic și nici nu are vreun regret.

.„Nu am niciun regret. Poate să spunem, unul micuț, că am fost eu cu gura mare, dar ăsta mi-e caracterul. Am fost o femeie cuminte. Dacă am apărut la tv a fost pentru ce sunt eu, pentru o femeie simplă, normală și pentru nebunia mea”, a zis Andreea Tonciu .

Sursa: AntenaStars.ro