"Este cea mai grea întrebare pe care am primit-o" Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, pus într-o situație dificilă de Denise Rifai

In articol:

Sorin Grindeanu este o figură extrem de cunoscută în lumea politică din România. Ministrul Transporturilor în Guvernul Ciucă și fost premier al țării, el a fost invitat la "40 de întrebări cu Denise Rifai", la Kanal D.

Politicianului i s-a pus una dintre cele mai grele întrebări din viața sa, iar așa cum era de așteptat, în fața lui Denise Rifai a trebuit să răspundă. Ministrul Transportului a vorbit despre cum a intrat în politică, dar și despre modul în care reacționează românii atunci când îl întâlnesc în trafic.

Sorin Grindeanu, pus față în față cu cea mai grea întrebare

Denise Rifai i-a pus o întrebare dificilă ministrului Transportului, așa cum a mărturisit chiar ea. La maratonul de sâmbătă seara, social – democratul a fost întrebat direct "Ce face Sorin Grindeanu în politică?". Celebra prezentatoare a adus în discuție toate caracterizările pe care oamenii apropiați i le-au făcut lui Sorin Grindeanu, unele dintre ele fiind calități care nu creionează imaginea politicianului român din zilele noastre.

Citeste si: Ce face microcipul pe care George Buhnici și l-a implantat în mână: „Am o capsulă de dimensiunea unui bob de grâu între două degete de la mână”

Ministrul Transportului însuși a precizat că a primit o întrebare foarte grea și își amintește că a intrat de foarte tânăr în politică, încă din 1996.

"Asta e o întrebare cu adevărat foarte, foarte grea. În 1996 am intrat în politică, eram student. În 1996 la trei zile după ce Convenția Democrată a câștigat alegerile și Emil Constantinescu a câștigat alegerile prezidențiale în turul II în fața domnului Ion Iliescu.

La trei zile după am mers și m-am înscris în PDSR la acea vreme. De ce? Pentru că sunt om de Stânga, pentru că așa am votat și înainte de '96, cu partidele de stânga, pentru că am simțit că singurul partid de stânga în 1996 era PDSR, deși PD făcea parte din internaționala socialistă, dar nu avea nicio legătură.

Citeste si: ”Legea nu își face cum ar trebui treaba." Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns la poliție după ce s-au luat la bătaie- kfetele.ro

Citeste si: Scandalul „Visarion Alexa” ia amploare după o nouă acuzație de agresiune din partea altei enoriașe. Ce a pățit aceasta- bzi.ro

M-am dus în partidul pe care eu l-am considerat de Stânga, modern, cu valori europene. Sigur că politica de fiecare dată îți dă, mai ales în partea de început, de multe ori impulsul să renunți, pentru că ai foarte multe dezamăgiri, ți se pare că nu ești ascultat, dar dacă te ții de un anumit plan, reușești. Și de ce intri în politică?

Ca să încerci să-ți impui anumite viziuni, anumite proiecte pentru cetățenii români sau dacă ești primar, pentru localitatea respectivă sau pentru județul respectiv. Am 26 de ani în politică, sunt destul de hârșâit în ale politicii", i-a mărturisit Sorin Grindeanu lui Denise Rifai, la "40 de întrebări".

Ce a răspuns Sorin Grindeanu când a fost întrebat dacă îl înjură românii în trafic

Sorin Grindeanu este ministrul Transporturilor în Guvernul Ciucă, iar Denise Rifai a adus în discuție faptul că în cursul anului 2022 au fost inaugurați și dați în folosință doar 40 de kilometri din Drumul Express Craiova – Pitești. Traficul și condițiile drumurilor din România sunt aspecte care îi nemulțumesc, în general, pe români așa că Sorin Grindeanu a fpst întrebat dacă s-a întâmplat să-l înjure cetățenii în trafic.

Citeste si: Sorin Grindeanu, în fruntea Ministerului Transporturilor în Guvernul lui Nicolae Ciucă. Ce îl recomandă

" Sunt convins că da și nu doar pe mine, pe toți cei care au fost și care vor fi miniștri ai Transporturilor. Eu în fiecare dimineață când intru în minister și urc la etajul 1 este un perete întreg cu pozele cu foștii miniștri din perioada antebelică. O să ajung la un moment dat și eu o poză pe acel perete în mod sigur.

Problema e următoarea, revenind la tonul serios și la o problemă extrem de gravă. România în acest moment, din punct de vedere al infrastructurii, parcă nu e membră a Uniunii Europene. De aceea, la sfârșitul anului trecut, la o lună după ce am venit ministru, am aprobat în Guvernul României un plan pe 10 ani. Un program pe 10 ani pe care l-am aprobat inclusiv la Comisia Europeană", a precizat el.

Sorin Grindeanu este convins că transporturile ar trebui să rămână o prioritate pentru guvernele din România, atât cel actual, cât și pentru cele care vor veni, iar investițiile nu ar trebui să înceteze.

"Următoarele investiții pe 10 ani în România, indiferent de guvernele care vor veni, transporturile trebuie să rămână o prioritate. În primăvară acestui an am schimbat legislația și odată cu schimbarea acestei legislații, am umblat la termene, la vize, la autorizații, la chestiuni de care te lovești în momentul în care încerci să construiești o autostradă.

Tocmai de aceea probabil am reușit de la 1 ianuarie până la 1 august să semnez contracte noi de aproape 5 miliarde de euro. Cel mai bun an la Ministerul Transporturilor a fost anul 2020 când s-au semnat pe parcursul întregului an 2 miliarde. Eu voi termina anul cu 8 miliarde.", a explicat Sorin Grindeanu, în emisiunea de la Kanal D.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!