„Este destul de greu” Irina Deaconescu a recunoscut cum este viața în lipsa soțului ei! Cine o ajută atunci când Cristi Manea este plecat. Mărturisirile neașteptate făcute de vedetă

Irina Deaconescu a vorbit fără rețineri despre relația cu soțul ei, Cristi Manea, și perioadele mai puțin plăcute prin care trece atunci când fotbalistul este plecat prin cantonamente sau la meciuri.

Irina Deaconescu, despre relația la distanță cu soțul ei

Cunoscuta vloggeriță a precizat cine este alături de ea și o ajută cu cele două fetițe, pe care le are împreună cu partenerul ei. Iată dezvăluirile sincere despre relația lor și cum evoluează căsnicia dintre ei!

Recent, frumoasa influenceriță a vorbit despre relația cu soțul ei și cum se descurcă în lipsa lui. Astfel că în cadrul unei emisiuni televizate, ea a mărturisit că nu îi este foarte greu fără partenerul ei, având în vedere că vorbesc zilnic la telefon și își împărtășesc gândurile. Mai mult decât atât, vloggerița se simte binecuvântată cu familia ei și nu regretă faptul că își împarte viața alături de cele două fiice, chiar dacă are 25 de ani.

„Este minunat, chiar stăteam zilele trecute și vorbeam cu Cristi și ne gândeam că suntem binecuvântați că suntem cu toții sănătoși, că avem cu ce să ne ocupăm timpul. Nu am de ce să mă plâng. Nu mi se pare că ratez ceva chiar dacă am 25 de ani. Întodeauna mi-am dorit să am copii.” , a mărturisit Irina Deaconescu în cadrul unei emisiuni.

Cine o ajută pe influenceriță cu cele două fiice

În cadrul aceluiași interviu, frumoasa blondină a vorbit și despre vacanțele fără soțul ei și persoana care îi este mereu alături. Vloggerița a recunoscut că fotbalistul Cristi Manea nu poate fi mereu prezent alături de familie, uneori chiar se întâmplă ca sportivul să nu meargă în vacanțe alături de familia lui.

De asemenea, influencerița a precizat că mama ei este alături de ea și micuțele ei, chiar și în perioadele de concediu.

„Se întâmplă foarte rar să fie și Cristi cu noi în vacanțe, se întâmplă să fiu mai mereu eu cu mami și fetele. Cristi nu prea vine. Este destul de greu să te relaxezi în vacanță. Știm să dăm valoare lucrurilor pe care le avem împreună, nu le avem atât de des și încercăm să profităm de momente.” , a mai spus influencerița.

