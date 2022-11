"Este extrem de important" Cum reușesc Diana Matei și soțul ei să mențină vie flacăra iubirii? Artista nu s-a ferit să vorbească despre asta

In articol:

Diana Matei face parte din cele mai îndrăgite artiste din România. Pe lângă cariera minunată, aceasta se poate mândri și cu o familie frumoasă. Cântăreața este căsătorită cu Marian Cleante, cu care s-a cunoscut acum 17 ani.

Marian Cleante își răsfață soția

Diana Matei a mărturisit că este răsfățată de fiecare dată de către soțul său. Artista are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului său de viață, Marian Cleante, despre care spune că este foarte grijuliu cu ea și că îi oferă absolut orice are nevoie.

"Chiar are grijă de mine și vorbeam despre importanța familiei și a faptului că atunci când ai o familie care are grijă de tine este extrem de important, este liniștea oricărui om. Chiar mă hrănește. El m-a învățat să mănânc noaptea, eu nu am mâncat până să îl cunosc. Dacă n-ar fi el, cine ar avea grijă de mine?", a declarat solista.

2022, cel mai greu an pentru Diana Matei

Anul 2022 a fost cel mai greu an pentru artista Diana Matei. Aceasta a trecut peste unul dintre cele mai grele moment din viața ei, decesul mamei sale, iar acum poate zâmbi cu adevărat.

Blondina a declarat faptul că acest an a solicitat-o foarte mult și că are nevoie de puțin timp alături de ea și de familia ei.

„După șase luni și jumătate de agonie, pentru că asta a fost de la început, din februarie, de când au început. Cumva au fost împletite cu toate drumurile mele și spital. A fost un an foarte greu, pe mine m-a solicitat la maxim și îmi dau seama că eu îmi doream să nu îmi afișez slăbiciunile și să nu plâng foarte mult, să pot să fiu cum trebuie, pentru că eram tot timpul pe scenă, dar s-a simțit și am nevoie de puțin timp și pentru mine, pentru familia mea, pentru copilul meu care se uită la televizor să o vadă pe mami uneori, după câteva zile”, a adăugat Diana, potrivit Antena Stars.

