„Este foarte greu” Cu ce pensie este nevoit să se descurce Aurel Pădureanu, după zeci de ani de carieră? Soțul Corneliei Catanga este nemulțumit de modul în care statul român tratează artiștii

Aurel Pădureanu suferă enorm, la doi ani după moartea regretatei sale soții, Cornelia Catanga. Pe lângă faptul că și-a pierdut marea iubire și este nevoit să își trăiască singur bătrânețea, Pădureanu este foarte necăjit din cauza pensiei pe care o primește, după ce, timp de zeci de ani, și-a dedicat viața publicului său, pe care l-a încântat cu spectacolele sale și ale Corneliei Catanga.

Ajuns la vârsta de 72 de ani, Aurel Pădureanu a recunoscut că în toată tinerețea sa a muncit, însă la negru, fără să plătească taxe și impozite. Soțul Corneliei Catanga a mărturisit că a cântat timp de 20 de ani într-un restaurant, unde strângea sume mari de bani la fiecare apariție, dar fără a semna un contract în prealabil. Această practică era una destul de comună în timpul regimului comunist în cercul artiștilor, care cântau fără să plătească taxe la stat. Astfel că, după o viață de muncă, Aurel Pădureanu nu poate fi recompensat așa cum ar trebui, căci din toată cariera sa, doar câțiva ani a lucrat pe bază unor contracte legale.

„În anii comunismului am muncit la negru, la fel ca mulți alții. Fiecare sistem are și avantaje și dezavantaje. Sistemul comunist a avut și dezavantaje, dar a avut și niște lucruri foarte frumoase pe care ei nu vor să le recunoască. Pe mine nu m-a afectat pentru că și pe timpul comunismului câștigam bani frumoși. Înainte artiștii nu aveau contracte de muncă, nu plătea nimeni contribuții la pensie. Vă puteți imagina că înainte, dacă erai angajat permanent, nu puteai să pleci în străinătate. Mulți nu s-au angajat permanent din această cauză. Eu nu am avut contract acolo, chiar dacă zi de zi am cântat acolo și am muncit pentru banii mei. Dacă nu ai 15 ani de vechime în muncă, nu ți se face pensie ”, a declarat Aurel Pădureanu pentru Fanatik.ro.

Ce pensie are soțul Corneliei Catanga

După o viață întreagă petrecută pe scenă, Aurel Pădureanu se declară dezamăgit de modul în care îl recompensează statul român. Celebrul artist are o pensie de 1.500 de lei, pe care o consideră innsuficiență și mărturisește că se descurcă cu greu cu acești bani. În plus, soțul Corneliei Catanga a recunoscut că face toate demersurile legale pentru a avea o pensie mai mare, dar deocamdată încearcă să nu se plângă prea mult, pentru că nu vrea să atragă critici asupra sa din partea altor oameni.

„Ce să facă un om cu 1.500 de lei? Ce să faci cu banii ăștia? Să îți plătești și datoriile către stat, să îți plătești chiria, să plătești lumina. Este foarte greu. Cum să trăiești cu o asemenea pensie? Acum mă lupt să văd în ce măsură mi se poate face o pensie, dar nu vreau să mă plâng. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am copiii lângă mine. Dacă spun că nu mă descurc, îmi sare lumea în cap”, a mai spus Pădureanu.

De asemenea, Aurel Pădureanu a declarat că nu este singurul artist din România care se află în această situație. Potrivit soțului Corneliei Catanga, majoritatea persoanelor din industria muzicală, care își petrec zeci de ani din viață în fața publicului ascultător, ajung să trăiască din pensii extrem de mici. Pădureanu este foarte nemulțumit de modul în care statul român îi tratează pe artiști și a spus că, din cauza lipsei de apreciere pe care o primesc din partea conducătorilor țării, multe persoane talentate decid să plece din România.

„Mă doare când văd colegii mei, oamenii care au muncit enorm de mult, ce pensii mici au. Pe vremea comunismului toată lumea era egală. Știai cât ai pensia, nu îți scădea nimeni din ea, era altceva. Acum, când au apărut discrepanțele acestea enorme între omul sărac și omul bogat, a apărut și răutatea. De la discrepanța stilului de viață a apărut frustrarea oamenilor. Înainte mâncam cu mâna, dar eram mai aproape de Dumnezeu. Astăzi avem zece tacâmuri la masă și nu știm ce mâncăm. Artiștii au bucurat inimile a milioane de oameni și trebuie respectați. Îmi pare enorm de rău ce se întâmplă cu artiștii noștri. De asta mulți pleacă, așa cum a plecat băiatul meu”, a mărturisit Aurel Pădureanu.