Coronavirusul se poate lua prin sex anal, dar şi sexul normal ar putea fi un pericol. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat oficial că epidemia de coronavirus este pandemie după ce boala virală COVID-19 a ajuns, în lume, la 118.000 de cazuri în 114 ţări, cu 4.291 de decese. Site-ul vice.com a realizat un material intitulat„Toate întrebările despre sex şi coronavirus pe care ţi-e ruşine să le pui”, în care a tratat problema sexului în timpul unei pandemii. “Majoritatea experților în sănătate au zis să ne spălăm pe mâini măcar douăzeci de secunde, să stăm acasă dacă suntem bolnavi, să păstrăm distanța față de ceilalți oameni în mijloacele de transport în comun. Dar rămâne întrebarea: ne mai putem săruta și noi? Se transmite virusul pe cale sexuală? Și dacă nu poți pune mâinile pe față, le poți pune altundeva?”, a scris sursa citată. (vezi care sunt cele 13 mituri false despre coronavirus)

Citeste si: Coronavirus Romania - "Vom trece in scenariul trei. Este o certitudine." Anuntul ministrului Sanatatii

Citeste si: Mesajul disperat al unei românce din Italia! E în "zona roşie" şi imploră...Uite prin ce trece în aceste momente!

“La fel ca în cazul oricărei interacțiuni umane, fii precaut; dacă ai febră, te doare gâtul, tușești sau ai alte simptome de răceală, nu ieși la date-uri. Asta e valabil în general, nu doar acum cu epidemia asta. E înțelept să îți întrebi partenerii dacă au fost răciți sau bolnavi în ultima vreme. E și un test de compatibilitate: dacă omul nu-ți face față când ești panicat de coronavirus, atunci nu te merită nici când ești animal sexual. Perioada de carantină recomandată pentru coronavirus e de 14 zile, conform informațiilor cercetătorilor despre perioada de incubare la alte boli similare cu coronavirus. Deși persoanele aflate în carantină ar trebui să își limiteze timpul petrecut afară, nu e nevoie să te muți din apartamentul pe care îl împarți cu un partener, familia sau alți colegi. Dar ar fi bine să stai singur într-o cameră, să te speli bine pe mâini și să dezinfectezi toate obiectele pe care le împarți cu alte persoane. Dacă afli că ești infectat, sunt șanse ca persoanele care locuiesc cu tine să ia și ele boala”, a mai relatat vice.com.

Sexul în timpul epidemiei de coronavirus: "Cel mai bine e să nu-ți ții fața aproape de a partenerului de sex"

“Se ia coronavirus prin sărut?”, e o întrebare frecventă. “Mai mulți experți au declarat pentru New York Times că sunt de părere că virusul Corona poate fi răspândit prin sărut. Ceea ce are sens, având în vedere că se răspândește prin stropii de salivă care îți ies din gură când vorbești sau tușești. De aceea, experții în sănătate recomandă să păstrezi distanța de cel puțin un metru față de alte persoane, să te speli bine pe mâini și să nu îți atingi fața. Dar asta nu înseamnă că trebuie să nu ne mai sărutăm deloc, ci doar să alegem foarte bine persoanele cu care o facem. Evită să te săruți cu persoane care au călătorit recent într-o zonă cu multe cazuri de Corona sau cu o persoană care e în carantină și așteaptă să afle dacă e infectată. Din cauză că simptomele sunt blânde la majoritatea tinerilor, n-o să-ți poți da seama că o persoană e bolnavă doar dacă te uiți la ea. Zilele astea, e în regulă să îi întrebi pe oameni dacă suspectează că au intrat în contact cu coronavirus (numai să nu fii rasist).”, a dezvăluit vice.com.

, e o altă întrebare., a relatat revista Vice., a încheiat vice.com.