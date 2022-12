”Este jignire, sfidare și mare lipsă de respect” Celia, atac dur la adresa lui Rux. De ce a pus-o artista la zid pe influenceriță

In articol:

Celia este una dintre artistele cu ștate vechi de la noi, în timp ce Rux, de câțiva ani, a cucerit internetul cu postările sale din mediul online, fiind una dintre cele mai apreciate influencerițe.

Dacă artista a preferat mereu discreția și a ocolit orice scandal monden, de cealaltă parte, Rux s-a dovedit a fi foarte vocală, spunând mereu ceea ce simte și gândește.

Celia a criticat-o aspru pe Rux

Acum, însă, cea care aruncă cu săgeți este cântăreața, totul după ce fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a îmbrăcat, spune ea, o ținută inadecvată chiar de 1 Decembrie, ba mai mult, a lăsat și un mesaj la fel de nepotrivit.

După ce imaginile cu Rux au ajuns virale, căci chiar ea s-a lăudat în online cu ținuta excentrică pe care a îmbrăcat-o la un eveniment monden, Celia a publicat și ea un mesaj, unul destul de dur, prin care o pune la zid pe influenceriță.

Faptul că fosta concurentă de la Kanal D a purtat o fustă decupată în față, prin care a lăsat să se vadă lenjeria intimă, pe care trona o cruce, dar și mesajul brunetei, au scos-o din minți pe cântăreață.

În consecință, Celia a mărturisit că dacă până acum o aprecia pe Rux și chiar a susținut-o în aparițiile sale televizate, de acum încolo nu mai poate spune că este una dintre admiratoarele acesteia.

Ba mai mult decât atât, cântăreața îi bate obrazul brunetei pentru, subliniază ea, că a jignit un popor întreg prin ținuta și mesajul său, pentru că a luat în râs Sfânta Cruce și pentru că i-a batjocorit pe toți cei care cred și poartă în suflet Buna Vestire a Nașterii Domnului.

Astfel, ea o îndeamnă pe Rux să șteargă postările din online în care se laudă cu ținuta sa, iar pe internauți îi roagă să nu mai accepte orice lucru anormal a fi drept unul cât se poate de normal, ci să reacționeze fără teamă, așa cum a făcut și ea acum.

”Nu, chiar NU e ok!!!!! Am ajuns ziua aceea în care ne este pur și simplu teamă să spunem ceva, căci tot ceea ce e anormal devine normal! Dragă Rux, din respect pentru acest popor din care faci parte și la temelia căruia stă încă Crucea Sfântă, aș șterge această postare!!!! Ceea ce ai făcut prin acest outfit postat de ziua Românilor este jignire, sfidare și mare lipsă de respect față de noi, cei care te-am aplaudat cândva! Să pui Crucea pe... și să mai și adaugi “Primiți vestea cea bună?” e prea mult! Cum să poți să faci o astfel de postare???.... Te-am respectat și te-am urmărit Rux, până azi... când tu ne-ai jignit pe toți cei care încă primim cu inimile deschise, în suflete, Buna Vestire a Nașterii Domnului. Nu am eu dreptul să te judec, însă nu pot nici să tac și să accept că o astfel de postare este OK! NU este! Este GREȘIT, dragă Rux și e păcat, și nu mă refer acum la păcatul acela în care tu nu crezi, ci e păcat să nu ai respect fată de un popor care poartă încă Sfânta Cruce în suflet! Nu, nu e deloc ok ce ai făcut tu azi, îmbrăcând acestă ținută!!!”, a scris Celia pe rețelele de socializare.

