„Este loc de mai bine” Carmina Vârciu, primele dezvăluiri despre relația cu Iustin Chiroiu. Ce spune fiica lui Liviu Vârciu despre iubitul tik-toker?! Nimeni nu se aștepta la asta

Carmina Vârciu și Iustin Chiroiu par mai fericiți ca niciodată. Deși nu au confirmat niciodată relația, imaginile cu ei spun totul.

Cei doi au fost surprinși adesea în tandrețuri, iar fanii au fost foarte entuziasmați pentru ei, mai ales că se poate vedea cu ochiul liber chimia pe care o au atunci când postează filmulețe pe TikTok.

Ei bine, după toate acestea, cei doi au făcut și primele declarații despre legătura lor. Iată ce au spus!

Carmina Vârciu, primele declarații despre relația cu Iustin Chiroiu

Carmina Vârciu și Iustin Chiroiu s-au cunoscut în urmă cu mai mult timp, când au început să colaboreze pentru anumite filmulețe de pe TikTok. Se pare că această colaborare s-a transformat în ceva mai mult, având în vedere ipostazele în care au fost surprinși chiar de reporterii WOWbiz.

Chiar și la ultima apariție, cei doi au venit ținându-se de mână, astfel că au fost întrebați despre relație. Deși imaginile vorbesc de la sine, fata lui Liviu Vârciu nu a vrut să dea prea multe detalii, precizând că o va face la timpul potrivit.

„Acesta este un subiect pe care nu vrem să îl dezbatem deocamdată. Nu vrem să zicem nimic încă despre relație. Când va veni timpul potrivit, vom vorbi.”, a fost răspunsul Carminei Vârciu când a fost întrebată de relație, pentru playtech.ro.

De asemenea, s-a vorbit și despre carieră, mai ales că acum tot la doi se face și pe acest plan totul. Frumoasa șatenă a fost întrebată dacă se aștepta să aibă un asemenea succes pe TikTok, alături de Iustin Chiroiu. Bineînțeles că a răspuns afirmativ, dar spunând că întotdeauna este loc de mai bine.

„De ce nu? Doamne ajută! Întotdeauna este loc de mai bine.” , a mai spus fiica lui Liviu Vârciu.

Carmina Vârciu și Iustin Chiroiu [Sursa foto: Instagram]

Mărturisirile inedite făcute de cei doi: „A fost o chimie de la început”

Pentru că au fost împreună la același eveniment, nu putea să nu fie întrebat și Iustin despre legătura pe care o are cu Carmina. Astfel, tânărul a spus cu sinceritate că s-au înțeles foarte bine încă de la primul filmuleț pe care l-au făcut împreună.

„Da! A fost o chimie de la început. Noi făceam clipuri din luna martie și de atunci a fost o chimie între noi, de la primul TikTok.”, a spus Iustina Chiroiu pentru aceeași sursă.

Pe lângă subiectul legat de viața amoroasă, cei doi au vorbit și despre vara care tocmai a trecut. Pentru ei a fost un sezon plin, cu foarte multe festivaluri și proiecte.

„Deși nu părea, am avut un program destul de încărcat. Am fost din festival în festival, dar am încercat să ne bucurăm și de mare. În rest, parcă a trecut prea repede vara asta. Nu m-am bucurat atât de mult de ea.”, a mai spus Carmina Vârciu .

Carmina și Iustin [Sursa foto: Instagram]