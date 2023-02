„Este o femeie ușoară, băiatul ăsta o să o arunce” Daniel Onoriu, reacție dură după ce Isabela Onoriu a recunoscut că este într-o nouă relație! Pilotul de curse și-a desființat fosta soție

In articol:

Daniel Onoriu a avut prima reacție după ce fosta actuala soție, Isabela Onoriu, a recunoscut că se află într-o nouă relație de circa două luni jumătate. Acum, pilotul de curse i-a transmis un mesaj fostei sale partenere, făcând o serie de declarații despre ceea ce crede că se întâmpla, de fapt, în viața Isabelei.

Chiar dacă au luat-o pe drumuri separate în viață, Daniel Onoriu și Isabela continuă să-și arunce săgeți otrăvitoare. Amintim că, din cauza insistențelor și declarațiilor controversate ale pilotului de curse, Isbela Onoriu a făcut plângere la poliție, moment în care pe numele lui Daniel Onoriu a fost emis un ordin de restricție. Pilotul de curse a încălcat ordinul la un moment dat, motiv pentru care a ajuns la închisoare, dar și în arest la domiciliu. Acum, la circa 6 luni de la despărțire, fosta soție a pilotului iubește din nou. Iată cum a reacționat Daniel Onoriu la aflarea veștii!

Daniel Onoriu, replici dure la adresa Isabelei Onoriu

Prima reacție a lui Daniel Onoriu a fost un mix de declarații în care, inițial i-a urat fostei sale soții toate cele bune și fericire, însă, pe de altă parte, nu s-a sfiit să o jignească și să o numească „femeie ușoară”.

„Să fie sănătoasă și fericită! Cu canadianca nu am fost niciodată în viața mea, a fost o glumă, iar gluma aceea a dus-o pe ea în patul acelui bărbat și ce să spun, să fie sănătoasă și sper să aibă parte măcar 50% din fericirea pe care a avut-o cu mine. Dacă o să aibă măcar atât sper să fie fericită!”, a transmis Daniel Onoriu, conform Spynews.

Daniel Onoriu este de părere că Isabela și noul ei partener nu ar avea o relație autentică și că, în realitate, bărbatului respectiv i-ar fi rușine cu ea, acesta fiind motivul pentru care nu s-ar afișa împreună în mediul online. Pilotul de curse o consideră pe fosta sa soție o femeie falsă, care a plecat de lângă el în momentele cele mai grele.

„Când se plimba cu mine prin Dubai, Egipt, Zanzibar, Turcia, ea posta poze numai cu mine, acum dacă ea vrea să-l ascunsă înseamnă că lui îi e rușine de ea. Eu personal știu că am stat două luni în comă și 4 luni la ATI și în mod normal ar fi trebuit să aibă grijă de soțul ei, așa trebuia să facă o femeie serioasă care își iubea soțul, dar ea m-a iubit atât de mult încât a fugit cu primul bărbat milionar pe care l-a găsit.(...) Ea avea o vorbă, o imita foarte bine pe Gina Felea și zicea că eu nu sunt o falsă, dar e exact la fel ca ea, e cea mai falsă femeie din lume și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a scăpat de ea, eu îmi continui viața și cu ea și fără ea. Acum vreau să am grijă de sănătatea mea care e cea mai importantă și îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a dat viață și că trăiesc și că mi-a descoperit că soția mea pentru care am făcut totul, mi-a demonstrat că la primul obstacol pe care l-am avut în viața mea, 55 de zile de comă, ea a fugit în brațele unui bărbat în loc să mă îngrijească. Nu sunt un om disperat, nu tun, nu fulger, sunt un om foarte calm, sunt fericit că am scăpat ea”, a mai zis Daniel Onoriu, conform aceleiați surse.

Daneil Onoriu: „Asta înseamnă că e o femeie ușoară”

Daniel Onoriu este de părere că soția sa nu are o relație serioasă și că, în realitate, cel pe care ea îl numește iubit doar ar profita de ea. De asemenea, pilotul de curse și-a exprimat dezamăgirea din cauza faptului că Isabela Onoriu a fost de acord ca el să facă închisoare după încălcarea ordinului de restricție, având în vedere că a petrecut mai bine de 2 luni în comă.

„Îi mulțumesc din inimă lui Dumnezeu că mi-a arătat cine e ea. Femeia în care am avut cea mai mare încredere, pe care am plimbat-o, am răsfățat-o, i-am luat o mașină de 40.000 de euro, am băgat-o în familia mea, ea s-a vândut unui străin pentru că el i-a plătit chiria, i-a dat trei haine și o mașină împrumut. Eu nu am considerată o jucărie sexuală așa cum cred că o consideră bărbatul cu care e acum. În cei 6 ani în care a stat cu bine n-a postat niciodată o poză în care să-și arate fundul, iar acum de când s-a postat cu băiatul ăsta a pus numai poze dezbrăcată. Asta înseamnă că e o femeie ușoară, că nu e nimic serios între ei, iar băiatul ăsta o să o arunce. A pierdut viață de familie, viață de femeie respectată, a ajuns săraca viață de femeie de club disperată ca să trăiască. Ea nu a muncit niciodată în viața ei! Ea nu a avut suflet și și-a băgat soțul la pușcărie, care a stat în comă atâta timp, e un om fals. 55 de zile am fost vai de mama mea, iar ea în loc să mă îngrijească s-a dus în cluburi și excursii. Am avut soție cea mai ușoară femeie din lume”, a mai spus pilotul de raliuri.