Este oficial! Alex Bodi a cerut-o pe Daria Radionova de soție: „O să facă oficial anunțul despre căsătoria noastră”

Daria Rdaionova și Alex Bodi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au planuri mari de viitor și se gândesc să înceapă o familie împreună. Afaceristul a dezvăluit cu fiecare ocazie pe care a avut-o că își dorește ca frumoașa șatenă să îi devină soție.

Se pare că nu a durat mult până să pună întrebarea cea mare! Rusoaica a mărturisit că a fost cerută în căăstorie.

„Da, Alex m-a cerut. După ce o să scape de problemele cu care se confruntă în instanță, Alex o să facă oficial anunțul despre căsătoria noastră. Am fost introdusă în familie de ceva timp. Atunci când Alex a fost arestat, zilnic vorbeam cu părinții și sora lui. Ne-am sprijinit reciproc în acele momente dificile.

De asemenea, le-am întâlnit și pe cele două fiice uimitoare ale lui Alex. Am petrecut mult timp împreună. Le-am dus la cumpărături, ne-am jucat și am gătit împreună. Ne-am uitat la filme și am petrecut ca o familie”,a declarat Daria Radionova pentru Cancan.ro.

Daria Radionova a dezvăluit că a fost cerută de iubitul ei [Sursa foto: Instagram]

Daria Radionova, declarații de dragoste pentru iubitul ei: „Am încredere din sufletul meu în el”

Rusoaica a acceptat să îi fie aproape iubitului ei atât la bine, cât și la rău. Acesta este unul dintre prinicpalele motive pentru care afaceristul s-a îndrăgostit de Daria Radionova . Ea a mărturisit că i-a fost foarte greu fără el și că are încredere că totul se va rezolva.

„Am încredere din sufletul meu în el. Știu că nu este vinovat. Știu că totul o sa fie bine. Îmi iau puterea de la el. Drumul spre Craiova este foarte lung, 3-4 ore de condus. Când l-am văzut acolo, am început să plâng, am avut prea multe emoții și nu mi-a venit să cred în ce loc îl văd. A fost foarte dureros pentru mine să văd toate lucrurile astea”,a mărturisit Daria Radionova, în cadrul unui interviu.