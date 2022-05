"Este primul actor politician care are o asemenea performanță!" Politologul Cristian Pîrvulescu, despre mesajul lui Volodimir Zelenski de Ziua Victoriei? | EXCLUSIV

In articol:

În mesajul postat în noaptea dinaintea paradei de la Moscova, care sărbătorește anual victorie împotriva Germaniei Naziste din Al Doilea Război Mondial, Zelensi a transmis prin mesajul său că Rusia a uitat tot ce a contat pentru partea forțele Aliaților și a condamnat atacurile cu artilerie din regiunea Luhansk.

Volodimir Zelenski, Președintele Ucrainei: „Foarte curând vor fi două Zile ale Victoriei în Ucraina”

An de an, cuvântul „niciodată” capătă și mai multă greutate în această perioadă, când Occidentul sărbătorește înfrângerea regimului lui Adolf Hitler, cel care a declanșat cel De-al Doilea Război Mondial și a comis cel mai mare genocid din istoria omenirii, Holocaustul.

Deși Europa recunoaște oficial ziua de 8 mai ca fiind Ziua Victoriei, Rusia are propria versiunea celebrată anual pe 9 mai. Înainte de marșul triumfal din Piața Roșie a Moscovei, Președintele Ucrainei a repetat faptul că „niciodată” trebuie să aibă, acum mai mult ca niciodată, o însemnătate și mai mare pentru lumea liberă, care este, din nou, supusă unui alt test dificil.

„Luptăm pentru libertatea copiilor noștri și, prin urmare, vom câștiga.(...) Nu vom uita niciodată ce au făcut strămoșii noștri în Al Doilea Război Mondial, care a ucis peste opt milioane de ucraineni. Foarte curând vor fi două Zile ale Victoriei în Ucraina. Și cineva nu va avea niciuna.(...) Rusia a uitat tot ce a fost important pentru câștigătorii celui De-al Doilea Război Mondial. Dar Ucraina și lumea liberă îi vor reaminti.(...) Am câștigat atunci, vom câștiga acum. Și Khreshchatyk va vedea parada victoriei, a victoriei Ucrainei. Glorie Ucrainei!”, a punctat Volodimir Zelenski în mesajul său.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Avem chiar un actor, un profesionist care joacă politic”

Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din SNSPA [Sursa foto: Captură YouTube]

Mii de soldați ruși au mărșăluit prin Piața Roșie din Moscova, urmați de tancuri și blindate. Președintele rus Vladimir Putin a fost aproape neașteptat de rezervat în discursul său, așa că mesajul lui Volodimir Zelenski este cu atât mai încurajator, pentru că este simplu și, în opinia politologului Cristian Pîrvulescu, foarte bine „jucat” de Președintele Ucrainei.

„Zelenski a încercat să aibă, ca de obicei, un mesaj scurt, percutant. N-a fost un discurs, a fost un mesaj și este important să subliniem asta. El nu se joacă cu discursuri. El are mesaje gândite după un anume tipic. Se vede foarte clar că știe să comunice, știe cum să comunice și ce să comunice. Are o echipă foarte bună de comunicatori. În condițiile date, a făcut enorm de mult pentru Ucraina. Nu cred că are cineva dubii că fără Zelenski situația n-ar fi fost aceeași. Mă întreb, oare ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost Poroshenko președinte acum? Este clar că profesia, de data asta, a jucat foarte bine în favoarea lui și cred că este primul actor politician care are o asemenea performanță redutabilă. Știam destui că meseria de politician presupune și talent actoricesc, dar, de data asta, avem chiar un actor, un profesionist care joacă politic”, a explicat Cristian Pîrvulescu în excusivitate pentru WOWbiz.ro.