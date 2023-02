„Este un tată perfect” Gina Pistol, mărturisiri emoționante despre relația dintre Smiley și fiica sa, Josephine. Artistul este un tătic model

In articol:

Smiley și Gina Pistol sunt părinții unei fetițe minunate de aproape doi ani, pe nume Josephine. Micuța are parte de tot răsfățul care i se cuvine din partea familiei sale și, în ciuda programului încărcat al părinților săi, aceștia reușesc de fiecare dată să pună pe primul loc timpul petrecut alături de micuță.

Având în vedere că este un artist și om de televiziune remarcabil, foarte solicitat și apreciat, Smiley are mai puțin timp liber decât și-ar dori să aibă. Chiar și în aceste condiții, nu scapă din vedere să petreacă timp de calitate cu fiica sa.

În cadrul unui interviu, Gina Pistol a vorbit despre cum se descurcă Smiley în postura de tată, dar și ce activități au zi de zi. Prezentatoarea TV are numai cuvinte de laudă la adresa artistului. Alături de micuța Josephine, Smiley dansează chiar și balet sau, de pildă, răsfoiesc împreună cărți muzicale, specifice vârstei micuței.

„Este un tată perfect pentru Josephine. Dansează balet cu ea dimineața, îi citește povești, poezii, îi cântă, se joacă cu ea. Ei au ritualul lor în fiecare dimineață. Ea își pune fustița de balet, Andrei pune Ceaikovski și dansează împreună Lacul Lebedelor, apoi ea are o colecție de cărți muzicale și le răsfoiesc împreună. Așa cum am mai zis, este un tată perfect și minunat pentru ea”, a povestit Gina Pistol.

Gina Pistol, despre vacanța în 3, alături de Josephine

La început de an, ca majoritatea vedetelor de la noi din țară, și Gina Pistol și Smiley au plecat în vacanță într-o destinație exotică, însă nu de unii singuri, ci alături de fiica lor. Prezentatoarea TV p oferit o serie de mărturisiri despre cum a petrecut în vacanță alături de Josephine, dar și despre cum se simte după prima lună din anul 2023.

„A trecut ianuarie și sunt deja obosită, ca de sfârșit de an. Am fost plecați în vacanță, dar atunci când mergi și cu un copil este mai greu față de cum ai merge doar cu iubitul. Adevărul este că nu aș fi plecat în vacanță fără copil, dar nu am înțeles nimic că trebuie să-ți faci programul după programul copilului, micul dejun, mers la plajă, doarme copilul, se trezește, dă-i să mănânce și tot așa. Nici nu știu când a trecut, dar ea s-a bucurat foarte mult” a mai spus Gina Pistol.