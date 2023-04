„Ești gravidă, nu bolnavă” Ileana Sterp s-a enervat la culme, cu o săptămână înainte de naștere! A răbufnit în mediul online și a spus tot ce avea pe suflet

In articol:

Ileana Sterp este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu cei de o îndrăgesc și o admiră, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, așa cum s-a întâmplat și recent.

Sora lui Culiță Sterp va naște într-o săptămână, iar aceasta a ținut să vorbească despre câteva lucruri care nu au deranjat-o doar pe parcursul celei de a doua sarcini, ci și în prima sarcină.

Mai precis, este vorba despre oamenii lipsiți de empatie, așa cum i-a numit tânăra, care deși au văzut-o stând în picioare la cozile din supermarket, însărcinată fiind, aceștia nu i-au propus să meargă în față, pentru a plăti mai rapid.

Totuși, Ileana a ținut să precizeze că pentru ea nu este o problemă acest lucru, ci i se pare trist cum unii oameni nu se gândesc la cei din jurul lor.

„Am mai vrut să zic chestia asta eu pe Story la un moment dat, dar m-am gândit că iar o să zică cineva ”ești gravidă, nu bolnavă”. Da, nu m-am considera niciodată bolnavă și sarcina am luat-o ca atare, m-am comportat absolut normal tot timpul. Băi, dar românii au 0 empatie pentru femeile gravide. Mă refer aici în magazine sau în locuri unde se stă la coadă la rând. Nu am întâlnit niciodată un om, nici în sarcina cu Carla, nici în a doua sarcină, nu-mi aduc aminte ca cineva să-mi fi spus ”haideți doamnă înainte că sunteți însărcinată”, nu, trist, mi se pare foarte trist că se uită așa la tine și se bagă așa în față, să nu te lase niciun metru înainte. Și aici nu este vorba despre mine, că eu stau la rând, ca tot omul normal, îmi văd de treabă, asta e, nu mă lasă nimeni, nu mă lasă. Aici e vorba despre oamenii din jurul meu, despre femei în special, care exact așa cum am spus, se uită așa te analizează, se uită la burtă, și nu te-ar lăsa băi nene, n-ar zice ”haideți, doamnă, că mai aveți puțin și nașteți și cred că vă e greu să stați atât la rând, în picioare”, a spus Ileana Sterp, pe InstaStory.

Ileana Sterp va naște într-o săptămână

Mult a fost, puțin a mai rămas, până când Ileana Sterp își va aduce pe lume cel de-al doilea copil. Mai este doar o săptămână până când sora lui Culiță Sterp își va strânge bebelușul la piept, iar recent, aceasta le-a făcut o mare bucurie internauților, căci a postat o serie de imagini cu burtica de gravidă, realizate cu ocazia unei ședințe foto.

„9 zile rămase până la termen

Ce-a fost mult a trecut, mai este foarte puțin și îmi voi strânge puiul în brațe. Parcă nu-mi vine să cred că devin mamă pentru a doua oară.”, a scris Ileana Sterp recent, în dreptul unor imagini unde apare cu burtica de gravidă.

