„Ești însărcinată” Cristina Ciobănașu va deveni mămică?! Ce detaliu s-a observat în fotografia actriței

Cristina Ciobănașu formează un cuplu de ceva vreme cu Alexandru Mureșan, alături de care pare că și-a regăsit liniștea. Cei doi nu ezită să își exprime iubirea pe rețelele de socializare, așa că atât actrița, cât și tânărul, postează imagini romantice împreună, semn că între ei este o chimie foarte mare.

Sunt de câteva luni bune împreună, așa că fanii tot așteaptă să primească din partea actriței vești noi, poate o căsătorie, poate o sarcină. De curând, fosta iubită a lui Vlad Gherma a postat o fotografie în mediul online în care poartă un palton larg. Așa că unul dintre fani și-a dat seama de faptul că la mijloc poate exista ceva suspect sau că actrița vrea să ascundă ceva. Fără să stea pe gânduri, fanul a scris în secțiunea de comentarii că este de părere că actrița este însărcinată.

„Cred că ești însărcinată”, a scris unul dintre fani în secțiunea de comentarii.

Momentan, fanul nu a primit niciun răspuns din partea Cristinei Ciobănașu. Nu a confirmat, dar nici nu a infirmat venirea pe lume a unui copil.

Cristina Ciobănașu [Sursa foto: Instagram]

Vlad Gherman, gânduri sincere despre Cristina Ciobănașu după despărțire

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit la începutul anului trecut, însă a rămas prieteni foarte buni. Ambii și-au refăcut viața alături de altcineva ș se pare că sunt foarte fericiți în această formulă. Cu toate că nu mai formează un cuplu, Vlad Gherman îi este foarte recunoscător fostei sale iubite pentru tot ceea ce a trăit alături de ea în anii în care au fost împreună.

De asemenea, actorul îi mulțumește Cristinei Ciobănașu pentru că datorită ei a devenit bărbatul care este astăzi.

„Thank you for the journey! Pentru toată călătoria aceasta frumoasă. A fost un rollercoaster emoțional. M-a ajutat să mă dezvolt pe foarte multe planuri. O apreciez și o respect foarte mult, chestia asta nu o să se schimbe niciodată. Am avut atâția ani frumoși, atâtea vacanțe împreună, îi mulțumesc pentru toată călătoria asta care m-a făcut bărbatul în devenire de astăzi. Bărbatul care se clădește și pe baza relației pe care am avut-o cu Cris”, a spus Vlad Gherman, potrivit CaTine.