”Eu consider că arăt bine” Oana Roman s-a afișat nemachiată, după ce fanii n-au crezut în frumusețea sa naturală. A apelat sau nu vedeta la operații estetice?

Oana Roman este una dintre cele mai vocale și transparente vedete de la noi, care nu ezită să le răspundă tuturor curiozităților fanilor ori chiar să le dea replica celor răutăcioși.

Acum, însă, subiectul care a observat că face vâlvă printre urmăritorii ei este felul în care ea arată.

Mai exact, cei din mediul online nu cred în frumusețea naturală a vedetei, mai ales că iau în calcul și vârsta pe care aceasta o are.

Oana Roman, mândră de felul în care arată

Astfel că, deși unii o complimentează zilnic, sunt și guri care spun că, de fapt, Oana Roman ar apela la tot felul de trucuri de înfrumusețare. Acestora din urmă le-a dat acum replica. Și nu doar că a spus lucrurilor pe nume, ba chiar s-a și filmat fără pic de machiaj pe față și fără a folosi vreun filtru din online.

Mândră nevoie mare de felul în care arată, Oana Roman a recunoscut că până acum nu a apelat la intervențiile estetice, doar are grijă să își acorde multă atenție.

Adică, merge periodic la tratamente faciale, face masaj facial și, mai subliniază ea, se laudă cu o moștenire genetică cum rar poți să vezi.

Pe lângă acestea, ea mai spune că și rutina zilnică de îngrijire joacă un rol foarte important în a arăta mereu bine și a nu lăsa timpul să-și pună amprenta asupra ta.

Tocmai de aceea, acum, deși se apropie de pragul vârstei de 50 de ani, Oana Roman spune că se simte perfect în pielea sa și este atât de sigură pe sine încât oricând poate să se afișeze public fără a apela la fel și fel de artificii de înfrumusețare.

Așa că, dându-se drept un model că orice este posibil, cu puțină implicare, Oana Roman trage un semnalând e alarmă în rândul tinerelor care calcă pragul medicului estetician chiar și de la 20 de ani. Ea nu vede cu ochi buni acest demers, nu-l susține și spune că, pe termen lung, nu aduce niciun plus valoare unei femei.

”Foarte mulți mi-ați scris că arăt bine, alții mi-ați scris de câte filtre am folosit. Iată, nu sunt deloc machiată și nu folosesc niciun filtru. Așa arăt nemachiată la 47 de ani, aproape 48. Astăzi mi-am făcut un tratament și un masaj la față și pur și simplu așa arăt. Nu mi-am pus botox niciodată, nu am niciun fel de intervenții la față, nu mi-am pus acid, nu mi-am pus fire, fac tratamente, mesaj și mă dau cu cremă. Nu folosesc filtre. Acesta este tenul meu și aceasta este fața mea fără niciun fel de machiaj, este vorba că am o moștenire genetică bună și am grijă de fața mea. Se poate și fără să ne distrugem, și fără să ne punem botox, gene. Cu siguranță nu sunt cea mai frumoasă, dar pot să ies pe stradă nemachiată la 48 de ani aproape și sunt foarte mândră și mulțumită de acest lucru. Poate că unora o să li se pară că arăt foarte rău, dar eu consider că pentru vârsta mea arăt foarte bine, fără să îmi fi distrus fizionomia cu tot felul de intervenții. Este și un semnal de alarmă pe care vreau să-l fac pentru fetele tinere care să înțeleagă că se poate să te întreții și fără să îți distrugi fața”, a spus Oana Roman, pe contul personal de Facebook, acolo unde oamenii au complimentat-o pentru cum gândește și cum arată, mulți crezând că este, de fapt, mult mai tânără, căci timpul nu pare că și-a pus deloc amprenta asupra chipului ei.