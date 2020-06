In articol:

Robert, fiul lui Brigitte Sfăt, dezvăluie detalii șocante din intimitatea familiei, care nu au mai fost discutate public până acum, în cadrul unei emisiuni: ”Pentru că au fost niște calcule date peste cap puțin și o persoană când tatăl ei decedează, din lege am înțeles că moștenirea ar trebui să o primească 3/4 fiul,așa știam că e”";”Până mâine, dacă e nevoie, o să incerc să fac rost și de o parte din contractele alea, să vă demonstrez”.

În urma declarațiilor făcute de Brigitte, care a explicat comportamentul fiului său argumentând că acesta consumă substanțe interzise, Robert Sfăt a fost nevoit să-și spună povestea din propria perspectivă.

Astfel aflăm detalii de neimaginat.

Citeste si: Prima reacție a lui Dan Negru după ce s-a aflat cât câștigă! Suma uriașă care s-a vehiculat

Citeste si: Livian de la Puterea Dragostei, dezvăluiri emoționante despre arestarea tatălui său, Nelson Mondialu. Cum a primit vestea

Citeste si: Este România lovită de o nouă tulpină a virusului epidemic COVID-19?

Robert nu a fost internat pentru uz de substanțe interzise!

”Am fost la spitalul Obregia, dar nu am fost la dezintoxicare pentru substanțe, am avut eu o prietenă care m-a băgat în depresie, aveam gânduri nasoale, am ajuns eu s-o dau în niște situații nasoale. Am intrat în secție cu oameni care au avut probleme serioase în viață, nu că au consumat ei substanțe”, povestește fiul în apărarea sa.

Robert deschide și subiectul vandalizării casei, declarațiile sale oferind o explicație în completarea afirmațiilor mamei: ”Revenind la ce spusese ea, că i-am vandalizat casa, cred că mai degrabă se referă la momentul în care polițiștii au intrat fără mandat la mine în cameră, unde stăteam liniștit și încercam să evit contactul (...) Bine, la o cafeluță dimineața dacă o prindeam în toane bune mai schimbam câte o vorbă”.

Nu și-a primit fiul, partea de moștenire?

”Până mâine dacă e nevoie o să incerc să fac rost și de o parte din contractele alea, să vă demonstrez. De la 17 ani n-am mai primit bani. În clasa a 8-a când a aflat că am mai făcut și eu o prostie mi s-a luat telefonul, calculatorul, mi-a lăsat 3 schimburi d haine, televizor nu aveam în camera, decât de la școalaă. Acum nu spun ca doamne ce prestanță avea ea și că putea să mă țină în puf, eu sunt mulțumit de tot ce am avut, și cu bune și cu rele”, completează tânărul, argumentând un alt set de acuzații la adresa sa.

Robert Sfăt ne oferă detalii despre comportamentul și stilul său de viață, afirmând în continuare: ”Am stat și am vorbit și cu boschetarii, i-am respectat și pe ei de la om la om. Am vorbit și cu oamenii de la un nivel mai înalt dar mie-mi place să respect o persoană indiferent de rangul ei”.