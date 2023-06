„Eu gata, m-aș cam duce” Florin Zamfirescu își așteaptă cu brațele deschise moartea. Actorul suferă din cauza problemelor de sănătate

In articol:

Florin Zamfirescu a ajuns la vârsta de 74 de ani cu dorința de a pleca din această lume. În mod surprinzător, cu toate că are foarte multe satisfacții în plan personal, consideră că vremea lui s-a cam dus și că este momentul să se gândească serios la momentul în care nu va mai fi în viață.

Florin Zamfirescu suferă de mai multe probleme de sănătate, din cauza cărora este nevoit să ia zilnic 50 de pastile. Este fericit, însă, că soția lui este doctoriță și îl îngrijește așa cum știe mai bine.

„În aparență stau foarte bine, cu soția doctoriță, care are grijă de mine. Iau cam multe pastile pe zi, dimineața și seara. Cam 20. Am cam toate afecțiunile. Întreabă-mă ce nu am. Nu mai fumez de vreo cinci ani, dar culmea, visez și acum că fumez. E iarba naibii tutunul. Dar… cât o mai fi… Eu m-am plictisit pe Terra. Am fost aici, mă simt bine, mă bucur de succesele oamenilor. Dar eu gata, m-aș cam duce”, a spus actorul pentru cancan.ro.

Citește și: „Fără cuvinte. Fericirea mea” Blaze, reacție emoționantă atunci când și-a văzut fiica pentru prima oară. Celebrul tiktoker și soția sa sunt extrem de fericiți că au devenit părinți

Citeste si: Gală eliminatorie duminică, 25 iunie 2023, la „Casa iubirii”! Noi adevăruri incendiare ies la iveală într-un nou episod, de la orele 16:00 și 19:00, la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: Criza din Rusia în imagini. Convoaiele Wagner trimise către Moscova ar urma să ajungă în curând la porțile capitalei- stirileprotv.ro

Florn Zamfirescu este mândru de familia sa

Florin Zamfirescu se mândrește cu copiii și nepoții lui. Are numai cuvinte de laudă față de Vlad, fiul său, și de nora sa, care ambii se învârt în jurul actoriei.

Nepoțeii sunt marea lui bucurie, fiecare dintre ei având talente care mai de care mai frumoase. Cu toate acestea, actorul nu ar spune nu plecării din această lume, mărturisind că s-a plictisit de viață.

„Uite că mă bucur, și am și timp liber. Am copiii foarte buni, Vlad e directorul Teatrului Bulandra. E regizor, are succese enorme, are sălile pline când joacă. S-a căsătorit acum, a doua oară.

Ștefana e o minune. E actriță, e regizoare, e conferențiar la UNATC. Am fost la ea la clasă, mâine mă duc din nou, că are examen, să o văd. Am și o minune de nepoți, unul e pianist, altul pictor, altul e toboșar, cel mic e înnebunit de matematică.

Citeste si: „Le lipsește feminitatea. Mie îmi plac femeile să fie femei, cum erau pe vremuri. Au ajuns să exagereze cu intervențiile la față.” Monica Tatoiu, mesaj dur pentru femei!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 iunie 2023: Ce sărbătoare mare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Fiecare e liber să facă ce dorește". Alex Velea, primele declarații după ce Zannidache a spus că au încheiat colaborarea și că nu mai vorbesc. Ce se întâmplă între cei doi artiști- radioimpuls.ro

Am satisfacții, dar m-am plictisit de viața pe pământ. De viața asta înspăimântătoare. Mă obsedează versul lui Nichita Stănescu – «Și eu numai pentru ea trăiesc, în viața fioroasă de sub ceresc». De ce o fi zis asta Nichita? «Viața fioroasă de sub ceresc» …”, a mai spus Florin Zamfirescu.

Citește și: ,,Eram într-o stare critică”. Mihai Bobonete a trecut prin momente grele. Ce a ajuns să facă pentru a-și reveni?