”Eu îi mulțumesc” Simona Gherghe, reacție vehementă, după ce o femeie a născut pe trotuar, în fața spitalului din Urziceni. Ce mesaj i-a transmis prezentatoarea ministrului Sănătății?

În urmă cu o zi, la spitalul din Urziceni, o femeie însărcinată a adus pe lume cel de-al treilea său copil pe trotuarul din fața unității medicale. Situația care a scandalizat România a avut la bază faptul că nu erau atunci medici de specialitate în spital și nici locuri disponibile pentru tânăra de 24 de ani.

În urma celor întâmplate, după ce totul a ajuns public, ministrul Sănătății l-a demis pe managerul spitalului din județul Ialomița, iar mulți români au ieșit în stradă pentru a-și cere drepturile spitalicești și pentru a nu mai da curs unor astfel de situații.

Simona Gherghe trage un semnal de alarmă, după situația de la Urziceni

Printre cei revoltați se numără și Simona Gherghe, care a ținut să vorbească public despre situația din Urziceni, decizia ministrului, dar și despre ceea ce se întâmplă, de fapt, în multe spitale din țara noastră, unde situația, spune ea, ar putea fi oricând aceeași.

”O femeie naște pe trotuar, în fața unui spital orășenesc. Un spital că alte sute din țară asta, care nu are serviciu de urgență de ginecologie, presupun că nu are urgență nici de pediatrie. Știrea ne revoltă, ne sufocă de neputință, dar nu-i așa că nu ne mai miră nimic în țară asta? Și totuși ce e-n neregulă? Ministrul Sănătății demite managerul spitalului. Dar ar putea demite tot sistemul, nu? Mâine se poate repetă povestea. În Țăndărei, în Dorohoi, la Făgăraș. Și puneți orice nume de oraș, care nu e reședința de județ”, a scris Simona Gherghe, pe contul său de Facebook.

Și pentru a demonstra că, de fapt, nu doar la Urziceni există problema lipsei de personal medical și de reabilitare a unităților medicale, prezentatoarea show-ului matrimonial a ținut să aducă în prim-plan o situație la care chiar ea a fost martoră.

Vedeta spune că a trecut prin clipe grele chiar și ea atunci când a ajuns cu fiul ei la spitalul de copii din București, cel mai mare din România.

A așteptat cu orele pe holul unității medicale, acolo unde a și izbucnit un moment tensionat între o altă mamă și medicul de la Primiri Urgențe.

Moment pe care ea l-a povestit în detaliu, ținând ulterior să îi mulțumească cadrului medical care a ales să își facă meseria cu sufletul, dar și să îi atragă atenția celui care conduce Ministerul Sănătății.

Conform spuselor sale, în spitalele din România sunt prea puțini medici și asistenți, prea puțini oameni care sunt la datorie non stop și care se zbat în condiții deloc optime să salveze vieți.

Pentru ei, pentru cei care se luptă să țină în viață copii și adulți, dar și pentru pacienții care au de suferit, Simona Gherghe îi sugerează ministrului Sănătății să refacă sistemul medical din temelii, căci astfel România se scufundă odată cu spitalele și pericolul la care sunt supuși românii.

”Într-o zi de weekend, la prânz, la Spitalul Grigore Alexandrescu. Vin copii neîncetat. Aștept cu Vlad în brațe, să ne vină rândul la ecografie. Mă uit la cei câțiva medici și la asistentele din garda. Cel mai mare spital de urgențe pediatrice din România. Mă întreb cum fac față. Adevărul e că sunt supraoameni. Izbucnește un conflict, o mama nemulțumită că așteaptă de două ore cu copilul mic, cu febra. Îl văd pe șeful gărzii cum încearcă să-i explice că ei nu sunt supraoameni. Și îmi spun în gând că sunt. Chiar SUNT.

“Știți care e vină mea? Vină mea e că sunt aici și că nu mi-am luat și eu liber, cum fac alți medici, că doar e weekend! Dumneavoastră loviți în noi, dar noi suntem aici! Loviți în baza piramidei! UPU e baza piramidei! Sistemul e defect! Ăștia suntem, atâția suntem! În spitalul ăsta vin copii, în urgență, de la sute de kilometri! Pentru că în orașul lor nu are cine să-i trateze! În fiecare zi îmi mai caut câte un motiv să merg mai departe! Și îl găsesc în privirea fiecărui copil pe care pot să-l ajut! Atâția câți suntem, suntem aici că să fie copiii ăștia bine”… Mă bușește plânsul. I-am simțit disperarea. Nu am apucat să-i cer permisiunea să-i dau și numele. Dar eu îi mulțumesc! Lui și tuturor colegilor săi care, într-o duminică nebună, au salvat vieți de copii la Spitalul Grigore Alexandrescu. Cel mai mare spital de pediatrie din România. Așa că, domnule Ministru, o demiterea nu rezolvă un sistem putred. Spitalele se scufundă. Aduceți medici, refaceți unitățile de primiri urgențe, asigurați gărzi peste tot în țară. Țară are nevoie de medici, nu de vorbe!”, este continuarea mesajului făcut public de prezentatoarea TV.