„Eu și bărbatul din viața mea ne-am hotărât ca...” Dezvăluirea momentului făcută de Ramona Olaru, în direct la TV! Telespectatorii au rămas mască

Ramona Olaru se numără printre cele mai iubite și apreciate asistente TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, mai precis de când apare pe micile ecrane, blondina a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care o urmăresc la tot pasul, în special la fiecare apariția a sa, în cadrul matinalului moderat de Răzvan Simion și Dani Oțil.

În fiecare dimineață, Ramona Olaru îi amuză pe telespectatori cu un banc, iar în ediția emisiunii de azi, asistenta TV i-a ”dat pe spate pe toți” cu gluma sa, referitoare la relații.

„Eu și bărbatul din viața mea ne-am hotărât ca niciodată, dar niciodată, să nu mergem la somn supărați. N-am dormit de marțea trecută!”, a fost bancul spus de Ramona Olaru, în cadrul emisiunii lui Răzvan Simion și a lui Dani Oțil.

Ramona Olaru a împlinit 33 de ani

În urmă cu doar câteva zile, Ramona Olaru și-a sărbătorit ziua de naștere, împlinind vârsta de 33 de ani. Iubitul ei, Cătălin Cazacu, nu putea trece cu vederea peste o zi atât de specială, așa că i-a făcut o urarea de zile mari frumoasei sale partenere de viață, pe Instagram, iar alături de mesajul

special, sportivul a postat și o fotografie cu iubita lui.

”Ea e Ramona, de mulți ani îmi e prietenă și de ceva timp îmi este jumătate, deși am știut tot timpul că ea este femeia pe care am căutat-o toată viața a durat ceva timp până să ne facem “rău” reciproc și să lăsăm pe alții în pace. Am învățat multe prostii de la ea, dar cel mai mare lucru pe care m-a învățat a fost să iubesc și pentru asta o să o respect toată viața. Azi e ziua ei, face 33 de ani, nu mai e chiar tânără și o mai și dor oasele… asta vede ea. De unde stau eu văd doar că de la an la an arată tot mai spectaculos și că pentru mine este “cea mai perfectă”… Mda, la mulți ani, Ramona”, a fost mesajul publicat de Cătălin Cazacu în mediul online, cu ocazia aniversării iubitei sale.

Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]