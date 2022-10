”Eu țin dietă de când mă știu” Ioana Ginghină, siluetă sculptată și corp sănătos datorită unui bărbat. Care este regimul alimentar al actriței

In articol:

Ioana Ginghină este mamă, iubită, actriță și profesoară de teatru, dar cu toate astea, la 45 de ani, se poate lăuda și cu o imagine de zile mari.

Oricât de ocupată ar fi, actrița face în așa fel încât să nu se abată de la a duce un stil de viață ordonat și sănătos.

Ce face Ioana Ginghină pentru a se menține în formă! A dezvăluit toate secretele ei

Pentru că de multe ori a recunoscut că este genul de femeie care are grijă ce mănâncă, acum actrița a vorbit pe îndelete despre dieta sa alimentară.

Vedeta recunoaște că preferințele sale alimentare și grija față de organism i le datorează tatălui ei.

De mică, spune ea, părintele a avut grijă să o învețe ce este bine și ce nu este bine să consume.

Astfel că acum se laudă cu o greutate ideală, piele și ten sănătos, având zilnic și un tonus foarte bun. Ea recunoaște, însă, că nu ar fi ajuns în punctul acesta dacă nu ar fi avut ambiție, consecvență și nu ar fi practicat sport.

”Eu țin dietă de când mă știu, la propriu. Am avut grijă ce mănânc de când eram mică, și asta datorită tatălui meu. Secretul este simplu, dietă toată viața, un stil de viață clar și sănătos. Eu nu am o siluetă de invidiat, dar am o greutate normală, am o piele și un ten sănătoase, o energie și un tonus de invidiat și, în primul rând, sunt sănătoasă. Aceste lucruri nu se pot obține fără ambiție, nu poți face performanță fără efort. Evit zahărul, am grijă la cantitățile de carbohidrați, nu mănânc între mese, fac constant sport… Sunt multe de spus despre dieta mea”, a spus Ioana Ginghină, conform Viva.

Ioana Ginghină mai spune că dieta sa nu este aceeași în fiecare zi. Astfel, ceea ce își pune în farfurie diferă de azi pe mâine, important fiind faptul că nu se atinge aproape niciodată de alimentele ce conțin zahăr, că nu amestecă mâncărurile ce conțin făinoase și nici pe cele care îi aduc un aport de carbohidrați.

De altfel, importantă este pentru ea și hidratarea corespunzătoare. Motiv pentru care actrița își începe fiecare dimineață cu un pahar de apă cu lămâie. După care adăugă la mesele sale, pe care nu le mănâncă după ora 19, multe fructe și legume.

”Am zile în care țin post, zile în care mănânc pește și zilele normale. Eu nu mănânc carne de 5 ani, în general. Da, mănânc de toate, dar nu dulciuri cu zahăr, sau dacă am mâncat azi paste sigur nu mai mănânc pâine în acea zi. E greu să scriu aici tot. Sunt niște principii pe care le-am învățat în timp și de care mă țin. Hai să luăm o zi de luni, să zicem! Dimineața, apă cu lămâie pe stomacul gol, apoi o salată de fructe sau un smoothie. La prânz, o ciorbă de legume sau o supă-cremă, și seara, nu mai târziu de ora 19.00, un peşte la grătar cu legume”, a mai spus actrița.