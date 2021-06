EURO 2020. FRF publică lista cu centrele medicale de unde se pot obține brățările de acces la meciurile de pe Arena Națională

Arena Națională din București [Sursa foto: Mediafax] 17:08, iun 12, 2021 Autor: Loredana Dobre

Competiția UEFA EURO 2020 debutează în România cu meciul de duminică, 13 iunie, dintre Austria-Macedonia de Nord, de la ora 19:00. Pentru a avea acces pe Arena Națională, spectatorii trebuie să obțină brățările individualizate, care împreună cu biletele constituie permisul de intrare pe stadion.

Reguli pentru spectatorii meciurilor EURO 2020 de pe Arena Națională

Pe A rena Națională din București se vor juca în total patru meciuri de la Euro 2020, dintre care trei sunt în cadrul Grupei C, plus o optime de finală. Echipele Austriei, Ucrainei și Macedoniei de Nord vor juca în grupă pe 13 iunie, 17 iunie și 21 iunie, iar meciul din optimi, între câștigătoarea Grupei F și echipa de pe loc 3 din grupele A, B sau C, se va disputa pe 28 iunie.

Managerul de proiect din partea Federației Române de Fotbal, Florin Șari, a precizat care sunt condițiile de intrare pe Arena Națională. „Condițiile de îndeplinit sunt următoarele: are un test RT PCR negativ care este încă în termenul de valabilitate de 72 de ore sau are un test rapid care este în termenul de valabilitate de 24 de ore sau are un certificat medical de ieșire din boală care-i permite în termenele legale să-și dovedească imunitatea sau este vaccinat”, a spus reprezentantul FRF.

Totuși, certificatul de vaccinare, cel de boală sau testele nu sunt suficiente, iar suporterii care au bilete trebuie să meargă cu documentele doveditoare la centrele medicale special amenajate pentru Euro. Acolo, un cadru medical va verifica autenticitatea documentului fie în registrul persoanelor vaccinate, fie în baza Corona forms. După validare, suporterii vor primi brățări individualizate care împreună cu biletul constituie de fapt permisul de intrare la meci.

„ Brățările sunt individualizate cu fiecare meci în parte, fiecare brățară are o serie proprie și corespunde cu biletul, adică nu poți să intri la meci dacă nu ai un bilet valabil și dacă nu ai o brățară care nu este din setul dedicat respectivului meci”, a mai precizat Florin Șari.

Spectatorii au de achitat 5 lei pentru verificarea documentelor medicale, dacă s-au vaccinat, au avut COVID sau se prezintă cu un test PCR negativ. În caz contrar, au posibilitatea de a face o testare rapidă pentru suma de 40 de lei. În total, 21 de centre din Capitală și Ilfov vor efectua acest control, în urma căruia suporterii vor primi brățara care le permite să ajungă la locurile lor din tribune. Fără brățară, biletul nu este valabil!

Lista centrelor medicale acreditate EURO 2020

Federația Română de Fotbal a publicat, vineri, pe site-ul official, lista centrelor medicale de unde se pot obține brățările de acces la meciurile de pe Arena Națională.

Lista centrelor medicale acreditate EURO 2020

Iată programul de funcționare pentru deținătorii de bilete la meciurile EURO 2020:

12 și 13 iunie , pentru meciul Austria – Macedonia de Nord din 13 iunie 2021

, pentru meciul Austria – Macedonia de Nord din 13 iunie 2021 16 și 17 iunie , pentru meciul Ucraina – Macedonia de Nord din 17 iunie 2021

, pentru meciul Ucraina – Macedonia de Nord din 17 iunie 2021 20 și 21 iunie , pentru meciul Ucraina – Austria din 21 iunie 2021

, pentru meciul Ucraina – Austria din 21 iunie 2021 27 și 28 iunie, pentru optimea de finală din 28 iunie 2021

Meciuri EURO 2020 pe Arena Naţională

EURO 2020 este o ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European. România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală.

Austria- Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00)

Ucraina- Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00)

Ucraina- Austria (21 iunie, ora 19:00)

Bucureştiul va găzdui şi o optime de finală pe care o vor disputa câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

