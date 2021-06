EURO 2020. FRF: Reguli și recomandări pentru suporterii care vor fi prezenți la meciurile de pe Arena Națională

Arena Națională 16:35, iun 13, 2021 Autor: Loredana Dobre

Primul meci EURO 2020 găzduit de Arena Națională va avea loc duminică, de la ora 19:00, când se dispută partida Austria-Macedonia de Nord.

Patru meciuri EURO 2020 se joacă în România

Pe Arena Națională din București se vor juca în total patru meciuri de la Euro 2020, dintre care trei sunt în cadrul Grupei C, plus o optime de finală. Echipele Austriei, Ucrainei și Macedoniei de Nord vor juca în grupă pe 13 iunie, 17 iunie și 21 iunie, iar meciul din optimi, între câștigătoarea Grupei F și echipa de pe loc 3 din grupele A, B sau C, se va disputa pe 28 iunie.

Managerul de proiect din partea Federației Române de Fotbal, Florin Șari, a precizat care sunt condițiile de intrare pe Arena Națională. „ Condițiile de îndeplinit sunt următoarele: are un test RT PCR negativ care este încă în termenul de valabilitate de 72 de ore sau are un test rapid care este în termenul de valabilitate de 24 de ore sau are un certificat medical de ieșire din boală care-i permite în termenele legale să-și dovedească imunitatea sau este vaccinat”, a spus reprezentantul FRF.

Totuși, certificatul de vaccinare, cel de boală sau testele nu sunt suficiente, iar suporterii care au bilete trebuie să meargă cu documentele doveditoare la centrele medicale special amenajate pentru Euro. Acolo, un cadru medical va verifica autenticitatea documentului fie în registrul persoanelor vaccinate, fie în baza Corona forms. După validare, suporterii vor primi brățări individualizate care împreună cu biletul constituie de fapt permisul de intrare la meci.

„ Brățările sunt individualizate cu fiecare meci în parte, fiecare brățară are o serie proprie și corespunde cu biletul, adică nu poți să intri la meci dacă nu ai un bilet valabil și dacă nu ai o brățară care nu este din setul dedicat respectivului meci”, a mai precizat Florin Șari.

Spectatorii au de achitat 5 lei pentru verificarea documentelor medicale, dacă s-au vaccinat, au avut COVID sau se prezintă cu un test PCR negativ. În caz contrar, au posibilitatea de a face o testare rapidă pentru suma de 40 de lei.

În total, 21 de centre din Capitală și Ilfov vor efectua acest control, în urma căruia suporterii vor primi brățara care le permite să ajungă la locurile lor din tribune. Fără brățară, biletul nu este valabil!

Ghid FRF pentru suporterii meciurilor EURO 2020 de pe Arena Națională

Descarcă aplicaţia Mobile Tickets App (iOS/ Android) şi verifică-ţi biletul.

Dacă eşti vaccinat, trecut prin COVID-19 sau testat negativ cu 72 de ore înainte de meci, du-te la centrele medicale acreditate şi ia-ţi brăţara de acces (vezi procedura). Poţi obţine brăţara începând de sâmbătă, 12 iunie, ora 8:00, de la unul dintre centrele medicale indicate. Procedura de verificare te va costa 5 lei.

Dacă nu ai nicio dovadă de imunizare împotriva COVID-19, du-te să te testezi rapid la unul dintre centrele medicale acreditate. Te poţi testa începând de sâmbătă, 12 iunie, de la ora 16:00 până la ora meciului. Ai în vedere, totuşi, că trebuie să fii prezent la stadion cu ceva timp înaintea meciului – scrie pe bilet când. Procedura de testare te va costa 40 de lei. Dacă eşti testat negativ, vei primi brăţara de acces. Dacă vei fi testat pozitiv, nu mai poţi merge la meci, nu primeşti brăţara, dar poţi transfera biletul prin aplicaţie către un prieten, care trebuie să obţină, la rândul lui/ei brăţara.

Vino la stadion cu cele 3 elemente necesare: bilet, brăţară şi un act de identitate. Altfel, nu vei putea să intri.

Respectă intervalul de timp de acces în stadion indicat pe bilet. Vei evita astfel aglomerările la intrare şi pe mijloacele de transport.

Nu veni cu un bagaj mai mare de o coală A4. De asemenea, nu este permis accesul cu umbrele, mâncare sau băutură. Camerele video şi camerele foto profesionale sunt interzise pe stadion.

De cum ai trecut de poarta stadionului, portul măştii este obligatoriu până când vei pleca după finalul meciului. Adu-ţi măşti de rezervă, în caz că prima se deteriorează. Sunt acceptate doar măşti chirurgicale sau FFP, nu şi cele fabricate din alte materiale textile.

În interiorul stadionului vei putea să îţi cumperi apă, sucuri şi sandwich-uri. Mâncarea se poate consuma doar în locurile amenajate lângă punctele de vânzare. În tribune vei putea intra doar cu băuturile. Momentele când mănânci sau bei sunt singurele când nu porţi mască. În rest, masca este obligatorie şi trebuie să acopere gura şi nasul. Alcoolul nu e permis în stadion.

Dezinfectează-ţi mâinile ori de câte ori ai ocazia. În stadion vei găsi dozatoare cu dezinfectant – foloseşte-le! O faci pentru protecţia ta.

Păstrează-ţi locul indicat pe bilet. Organizatorii au proiectat un sistem de distribuire a biletelor cu asigurarea distanţării care să te protejeze de riscul îmbolnăvirii cu COVID-19. Nu compromite această măsură de siguranţă, este pentru sănătatea ta.

La încheierea meciului, nu te înghesui. Sunt prevăzute fluxuri de ieşire suficiente astfel încât să nu se producă aglomerare. Voluntarii sunt acolo să te ghideze spre ieşire. Dacă ai respectat toate măsurile epidemiologice de când ai venit la stadion, nu le anula la sfârşit prin îmbulzirea la porţi. Vei întâlni voluntari în tot perimetrul stadionului, de când intri şi până pleci. Ei sunt acolo să te ajute, să te ghideze.

Meciuri EURO 2020 pe Arena Naţională

Austria- Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00) Ucraina- Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00) Ucraina- Austria (21 iunie, ora 19:00) Bucureştiul va găzdui şi o optime de finală pe care o vor disputa câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

SURSE: frf.ro