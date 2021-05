Eurovision 2021. Cine va câstiga Eurovision și care sunt șansele României la acestă competiție

In articol:

Concursul Muzical Eurovison a ajuns la cea de-a 65-a ediție și va avea loc la Rotterdam, cu sloganul „Open Up”. Semifinalele competiției sunt programate pentru data de 18 şi 20 mai, iar marea finala va avea loc pe 22 mai.

Cine va câstiga cea de-a 65-a ediție a concurusului Eurovision

În acest an vor participa 39 de țări printre care este și România, reprezentată de cântăreața Roxen.

Eurovision 2021 are loc în Țările de Jos la Rotterdam, țară care a câștigat concursul în 2019 cu piesa Arcade, interpretată de Duncan Laurence. Este cea de-a 5 a ediție a concursului care se ține în Țările de Jos. Lista țărilor participante la Eurovision a anunțat 41 de țări, dar pe 5 martie 2021 Armenia a anunțat că se retrage, iar pe 26 martie 2021 Belarus a fost descalificată din concurs. Și astfel au ramas doar 39 de țări participante.

Citeste si: Eurovision 2021. Care este piesa cu care Roxen va reprezenta România la Eurovision 2021

Conform casei de pariuri Betano, favorita la câştigarea Eurovision 2021 vine din Malta.

Destiny Chukunyere, reprezentata Maltei va interpreta piesa „Je Me Casse”. Aceasta nu este la prima participare la concursul Eurovision. La vârsta de 13 ani a câştigat Eurovision Junior din 2015 cu piesa „Not My Soul”, și de asemenea a participat la numeroase festivaluri de muzică şi apariţii în emisiunile de televiziune Britain's Got Talent si X Factor Malta.

Destiny Chukunyere este sansa Maltei, din acest an, de a obţine trofeul ce ar reprezenta primul succes din istoria concursului Eurovision.

Primele locuri pentru câștigarea Eurovision 2021 sunt ocupate de Malta, Franța și Elveția, iar România se clasează după locul 20 și are o cotă de 125.00, conform Betano.

Citeste si: Mirela Vaida, din nou în pericol. Agresoarea ei umblă liberă pe străzi și atacă alți oameni- bzi.ro

Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2021[Sursa foto: Instagram]

Care sunt șansele României la Eurovision 2021

România va fi reprezentată la Eurovision 2021 de Roxen, cu melodia "Amnesia", aleasă în luna martie de un juriu de specialitate, compus din artiști, compozitori, regizori, producători și oameni din radio și televiziune.

"Piesa Amnesia este extrem de personală și cuprinde toate sentimentele pe care le-am trăit în ultima perioadă și le dă voce. Mă reprezintă, o simt aproape de mine, iar sufletul și trăirile mele se regăsesc în ea", a spus Roxen.

Reprezentata României, Roxen, va participa în prima semifinală, de pe 18 mai, și va fi cel de-a 13 lea artist care va urca pe șcena de la Rotterdam. Alături de cântăreață, în prima semifinală Eurovision 2021, vor concura reprezentanții Lituaniei, Sloveniei, Rusiei, Suediei, Australiei, Macedoniei de Nord, Irlandei, Cipru, Norvegiei, Croaţiei, Belgiei, Israel, Azerbaidjan, Ucrainei şi Maltei.

Citeste si: Eurovision 2021. Cine este Roxen, reprezentanta României și care a fost prestația ei la Finala Natională de la Buzău

Liana Stanciu, șefa delegației țării noastre la Eurovision 2021, a dezvăluit pentru Antena Stars care sunt șansele ca Roxen să fie marea câștigătoare a celei de-a 65-a ediție.

„Roxen este un copil extrem de talentat și are un lucru minunat, ea nu joacă emoția. Se lucreaza puțin la felul în care va fi filmat astfel încât ea să nu obosească. E o scenă foarte mare. Se vor schimba câteva lucruri. Eu cred că nu se pune problema să câștigăm concursul, ne-ar plăcea, dar nu cred că anul acesta. Suntem în primele țări și trebuie să trecem de semifinala 1, care e mai grea decât a doua, e ca o finală. Să fii in primele 20 de țări în Europa la muzică este fabulos”, a declarat Liana Stanciu.

SURSE: antenastars.ro betano.ro