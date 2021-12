Eva Pavel, desemnată cel mai bun consilier medical internațional

Zilele trecute, în cadrul unei conferințe internaționale de medicină, organizată la Istanbul, Eva Pavel a fost desemnată cel mai bun consilier medical internațional al anului 2021. Prezentatoarea și realizatoarea emisiunii ”Apel la consilier”, de la Kanal D, a fost premiată pentru efortul pe care-l depune zilnic de a susține pacienții români care lupta cu boala în cadrul spitalelor din străinătate.

Medici și consilieri medicali din 31 de țări au participat săptămâna trecută, în Turcia, la LIV Expo, conferința internațională care prezintă cele mai noi tehnologii și tratamente, dar și cum arată medicina viitorului.

În cadrul evenimentului la care au participat sute de specialiști din lumea medicală, Eva Pavel a fost singura invitată din România. Prezentatoarea emisiunii ”Apel la consilier”, de la Kanal D, a primit trofeul pentru cel mai bun consilier medical internațional al anului.

Citeste si: Nicoleta Luciu: ,,Îmi era foarte frică de el. Dacă nu era alcoolic, ar fi un om extraordinar''- bzi.ro

”A fost un an încărcat cu multă suferință din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă românii. Nu este ușor să trăiești aceste momente oră de oră, zi de zi, așa cum trăiesc eu. Dar rezultatele pacienților și acest premiu m-au făcut să radiez efectiv. Tot în acest an am fost alături de români mergând din doctor în doctor, în emisiunea de la Kanal D, pentru a le arăta telespectatorilor ce se întâmplă în spitalele din străinătate, ce metode de tratament există și cum poate tehnologia să le salveze viața. Prezența în cadrul conferințelor medicale internaționale este o reală bucurie, mai ales când știu câte informații prețioase pot descoperi pentru pacienții români. La conferința LIV Expo am participat în calitate de moderator al unui panel extrem de interesant și m-a măgulit faptul că eram singura româncă prezentă la un eveniment atât de important”, a spus Eva Pavel.

În fiecare duminică, de la ora 11:00, Eva Pavel vă așteaptă la emisiunea ”Apel la consilier” pentru a descoperi cele mai noi tehnologii și ultimele noutăți din domeniul medical.