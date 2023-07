Eva Pavel, prezentatoarea emisiunii „Apel la consilier” de la Kanal D, a fost alături de Cătălin Botezatu în timpul noii intervenții medicale la inimă

În urma celor 40 de investigații complexe realizate de Cătălin Botezatu cu 20 de medici din Istanbul la începutul săptămânii acesteia, unde a fost însoțit de Eva Pavel, prezentatoarea emisiunii „Apel la consilier” de la Kanal D și totodată consilier medical internațional, comisia medicală împreună cu cardiologul său, Alp Burak, l-au sfătuit să i se monteze un nou stent la inimă. Cătălin Botezatu a luat pe loc decizia de a i se monta stentul, astfel că în ziua de miercuri, 12 iulie, acesta a avut o nouă intervenție medicală în sala de operație.

Deși toate analizele de sânge și scanările corporale au ieșit perfecte, o singură investigație de tip angiografie coronariană a scos la iveală o problemă gravă ce se putea declanșa in viitor. Viața nu îi era în pericol, dar un nou stent are rolul de a preveni o problemă gravă și de a asigura un confort al vieții sale și mai multă forță de muncă în activitatea sa. Medicii din Istanbul l-au sfătuit să monteze stentul pentru a evita un pericol în viitor. Pentru că prevenția este importantă pentru Cătălin Botezatu, acesta a fost de acord ca intervenția la inimă să aibă loc în cel mai scurt timp.

“Mă bucur că a venit pentru controlul periodic și astfel a fost evitată o complicație ce putea apărea în următorul an. Deși procedura nu este una extrem de complicată, emoțiile mele au fost la fel de mari ca la intervențiile lui anterioare. Am fost alături de el în sala și mărturisesc ca nu am întâlnit nicio altă persoană la fel de puternică ca Botezatu. Echipa medicală a luat decizia de montare a stentului în urma unui consiliu format din medicii mai multor secții. Eva Pavel, prezentatoarea emisiunii „Apel la consilier” de la Kanal D și consilier medical internațional.

“Starea mea de sănătate este una bună. Mă simt foarte bine după această intervenție și mă bucur că am avut șansa să nu ajung la complicații. Mă voi întoarce acasă cu forțe proaspete și pregătit să-mi continui proiectele la nivel național si internațional. Sunt la spital alături de îngerul meu, Eva Pavel, și mă simt liniștit și ocrotit”, spune Cătălin Botezatu.