Elevii de clasele a VIII-a se pregătesc de un nou capitol, și anume, perioada liceului.

Cum se calculează media de admitere la liceu

Astfel, imediat după terminarea Evaluării Națională 2022, tinerii vor trebui să se gândească bine la ce licee vor să studieze și să facă demersuri în acest sens. Pentru a le veni în ajutor viitorilor liceeni și părinților am pregătit mai multe date utile. Vezi cum se calculează media de admitere la liceu în 2022!

Media de admitere la liceu în acest an se calculează pe baza mediei generale la Evaluarea Națională 2022, care are pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a care are un aport de 20% în calculul mediei de admitere.

Astfel formula este: MA= 0,2 × ABS+ 0,8 × EN, unde MA este media de admitere, iar ABS se referă la media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a. Menționăm că EN se referă la media generală obținută la Evaluarea Națională susținută de elevii claselor a VIII-a.

Viitorii liceeni și pot afla media generală la Evaluarea Națională 2022 prin calcularea ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la probele incluse în examen, anume limba și literatura română, limba și literatura maternă (unde este cazul) și matematică.

Reamintim că media de admitere se va calcula indiferent dacă media generală la Evaluarea Națională este sub nota cinci.

Evaluare Națională 2022. Cum se calculează media de admitere la liceu [Sursa foto: PixaBay]

Când și cum pot fi depuse contestații la Evaluarea Națională 2022

Contestațiile la Evaluarea Națională 2022 pot fi depuse la centrele de examen pe 24 iunie 2022, între orele 08:00 și 12:00.

Potrivit site-ului oficial al Ministerului Educației, candidații care depun/transmit contestațiile prin mijloace electronice completează, semnează și depun/transmit tot prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Soluționarea contestațiilor se face în perioada 24- 29 iunie, urmând ca pe 30 iunie 2022 să fie afișate rezultatele finale la Examenul de Evaluare Națională 2022.

Când au loc înscrierile la liceu în 2022

Ministerul Educației a publicat calendarul admiterii la liceu în 2022. Astfel, între 4 și 11 iulie, elevii și părinții sunt așteptați să completeze fișele de opțiuni pentru înscrierea la liceu, urmând ca repartizarea computerizată să aibă loc pe 14 iulie. În cazul în care mai mulți candidați au medii de admitere egale, departajarea acestora se va face în funcție de:

Media generală obținută la Evaluarea Națională 2022;

Media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a;

Nota obținută la proba de Limba și Literatura Română de la Evaluarea Națională 2022;

Nota obținută la proba de Matematică la Evaluarea Națională 2022;

Nota obținută la proba de Limba Maternă de la Evaluarea Națională 2022.

Noua structură a anului școlar 2022- 2023

Anul școlar 2022-2023 aduce schimbări importante în învățământ. Cele două semestre vor fi înlocuite de cinci module de învățare, iar întregul an școlar va cumula 36 de săptămâni de cursuri, durată ușor redusă pentru clasele terminale de gimnaziu și liceu.

5 septembrie- 21 octombrie, cursuri (modul de învățare);

22- 30 octombrie, vacanță;

31 octombrie- 22 decembrie, cursuri;

23 decembrie 2022- 8 ianuarie 2023, vacanța de iarnă;

9 ianuarie- 3/ 10/ 17 februarie 2023 (dată ce va fi aleasă de inspectoratele școlare județene), cursuri;

în perioada 6- 26 februarie 2023 va fi o săptămână de vacanță, perioada exactă urmând să fie decisă de inspectoratele școlare județene/al municipiului București;

13/ 20/ 27 februarie (la decizia inspectoratelor)- 6 aprilie 2023, cursuri;

7- 18 aprilie 2023, vacanță de primăvară;

19 aprilie- 16 iunie 2023, cursuri.

Vacanța de vară va începe în data de 17 iunie 2023, cu câteva excepții. Astfel, clasele a XII-a, a XIII-a vor încheia cursurile în data de 2 iunie 2023, iar clasa a VIII-a în data de 9 iunie 2023. Anul școlar 2023-2024 ar urma să înceapă pe 4 septembrie, notează avocatnet.ro.

Surse: edu.ro, edupedu.ro