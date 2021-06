Evaluarea Națională 2021. Proba la Limba și literatura română, susținută azi, 22 iunie. Ce subiecte au picat la examen

Evaluarea Națională 2021 [Sursa foto: MediaFax Foto] 11:03, iun 22, 2021 Autor: Ioana Stan

Evaluare Națională 2021. Examenul a început marți, 22 iunie 2021, cu proba la limba și literatura română. Au apărut subiectele care au picat la limba română la Evaluarea Națională 2021.

Evaluare Națională 2021. Prima probă a început azi, 22 iunie 2021

Următoarea probă va fi la Matematică, joi, 24 iunie 2021.

Elevii claselor a VIII-a susțin, astăzi, proba la limba și literatura română. După un an dificil, elevii vor avea o noutate la Evaluare Națională. Ei vor avea de rezolvat subiecte inspirate din testele PISA. Atât la limba română, cât și la matematică, elevii vor primi o broșură de 10 pagini cu subiecte pe care le vor rezolva direct pe broșurile respective.

„Sunt mai aproape de testele PISA. Anul acesta am reușit, o spun cu bucurie, am reușit să organizăm prestările PISA, am îndeplinit toate condițiile și am organizat aceste pretestări PISA. Rezultatele evaluării PISA de anul viitor sigur nu vor fi schimbate în mod spectaculos, mi-aș dori, dar nu vor fi.

Important este să avem un progres, mai ales pe baza faptului că, așa cum am precizat, este o generație care a făcut clasa pregătitoare. Este o generație care a făcut teste antrenament pe model PISA, sunt câteva motive de optimism alături de câteva motive de îngrijorare.

Am încercat să flexibilizăm cât de mult s-a putut, de la timp suplimentar aplicat pentru completarea datelor de identificare până la posibilitatea de a realiza construcții pe foaia de concurs la matematică sau sublinieri pe în cazul taxelor de limba și literatura română.

Mâine dimineață foarte, foarte devreme, voi merge la Centrul Național de Evaluare și voi sta cu profesorii de limba română pentru a se extrage subiectele și, la fel cum am mai făcut, voi insista să fie rezolvate și la limba română și la matematică încă o dată acele subiecte care vor fi extrase pentru a nu avea vicii de formulare, pentru a avea un barem cât se poate de clar și pentru a îndeplini toate celelalte condiții în interesul elevilor.Voi fi alături de colegii mei în fiecare dimineață înainte de probele de examen la Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Subiectele sunt mai aproape de modalitatea de testare PISA. Subiectele au făcut obiectul unor multiple teste de antrenament, sunt cunoscute, tematica de asemenea a fost cunoscută. Din perspectiva gradului de dificultate nu sunt nici mai simple nici mai complicate.”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Ce subiecte au picat la limba română la Evaluarea Națională 2021

Elevii claselor a VIII-a susțin astăzi prima probă la limba română la Evaluare Națională 2021. Elevii sunt deja în examen și au aflat ce pică la limba română.

Pentru început, ei au la dispoziție 15 minute pentru a completa datele pe foaia de examen, ulterior au 120 de minute la dispoziție pentru a rezolva subiectele la limba română la Evaluarea Națională 2021.

Potrivit regulamentului, elevii care termină de rezolvat subiectele înainte de expirarea celor două ore, pot părăsi sala de examen, însă nu mai devreme de o oră de la începerea examenului.

„Ministerul Educaţiei a adaptat tematica de examen la situaţia acestui an şcolar, total atipic. Ministerul Educaţiei a luat acele măsuri administrative pentru a veni în sprijinul elevilor, înţelegând dificultăţile pe care le-au întâmpinat. Este vorba de micşorarea numărului de note necesar încheierii situaţiei şcolare la minimum două, este vorba de prevederi precum posibilitatea de a face construcţii pe foaia de examen la Matematică-Geometrie, de a sublinia textele la examenul de Limba română, nu mai sunt considerate semne distinctive, deoarece toţi au posibilitatea să facă acest lucru, prin creşterea timpului alocat, cu 15 minute, pentru a completa casetele, deci sunt lucruri mici, dar care, toate la un loc, vin în sprijinul elevilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu, luni, la Antena 3.