EXCLUSIV! 6 ani de la tragedia de la Colectiv, un coșmar fără sfârșit. Mărturia lui Mihai Popescu, tânărul în scaun cu rotile salvat de prieteni din foc: "Mama a murit de stres, s-a consumat după tragedia de acolo"

La 6 ani de la tragedia Colectiv singura mare schimbare este în viețile celor care au supraviețuit.

Mihai Popescu, supraviețuitor al tragediei de la Colectiv, lecție de optimism fără limite

Mihai Popescu s-a născut un învingător! De mic el trăiește într-un scaun cu rotile și a luptat și muncit, cu ajutorul specialiștilor, să își recupereze pe cât posibil mobilitatea. În noaptea de 30 octombrie 2015 a mers în clubul Colectiv la concert, alături de cei mai buni prieteni, Pavlos și Laurențiu. Ei l-au salvat, iar Mihai este recunoscător și astăzi prin prietenia și bunătatea sa. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru wowbiz.ro, Mihai ne-a povestit că psihic nu este afectat, însă fizic, el a pierdut tot progresul pe care îl făcuse de-a lungul anilor prin terapie.

E tot octombrie când vorbim cu Mihai, numai că anul 2021. În cei 6 ani de la tragedia de la Colectiv, în viața sa s-au produs mai multe schimbări și necazurile nu l-au ocolit.

Mihai și-a pierdut mama, cel mai mare sprijin al său. L-am simțit că nu îi face bine să vorbească despre acest subiect, dar a ținut să accentueze că tragedia de la Colectiv este vinovată și pentru această pierdere.

"Mă așteptam ca mama să moară. Ea a fost diagnosticată prima dată cu cancer la stomac în 2008. Aparent a depășit, însă în 2017 a reapărut boala. Cumva boala s-a declanșat pe fondul stresului, s-a consumat mult după tragedia de la Colectiv, pentru că eu mi-am pierdut atunci tot progresul pe care îl făcusem prin

terapie pentru boala cu care m-am născut. Îmi amintesc perfect ultimele ei cuvinte. Mi-a spus: "Luptă, Mihai!" și a murit.", ne-a spus Mihai Popescu.

Soarta nu a fost blândă cu el de când s-a născut și și-a petrecut mult timp prin spitale. Din cauza intervențiilor, el a fost nevoit să lipsească de la școală și nu a mai avut timp să se pregătească pentru examenul de BAC.

Știe, însă, că ceea ce și-a propus, va obține. Se pregătește acum pentru proba la Matematică și de admiterea la facultate. Nici această alegere nu este întâmplătoare, ci e dictată de destin.

"Nu am luat BAC-ul, nu am avut când să învăț că am fost doar în operații. Mai am să dau la Matematică. O să-l dau în vară, pentru că m-am hotărât să mă duc la facultate. Vreau să dau la Medicină Generală. De mic mi-am petrecut timp în spital și de mic îmi plăcea medicina. La fiecare operație eram curios și vorbeam cu medicii despre ce anestezie urmează să-mi facă, cum se numește, ce gramaj, cum merge.", a povestit Mihai plin de speranță, pentru wowbiz.ro.

După tragedia de la Colectiv, Mihai își mai poate folosi doar două degete

În incendiul de la Colectiv, Mihai a suferit arsuri pe 36% din suprafața corpului. A suferit arsuri pe mâini, picioare, piept și gât. Cele mai afectate au fost mâinile. Dacă în urma terapiilor făcute de-a lungul copilăriei sale reușise să obțină mobilitatea palmelor, să se folosească de mâini, acum el mai poate folosi doar două degete. A suferit peste 30 de intervenții chirurgicale, ultima fiind în 2019. Resemnat și sătul de atâtea operații, Mihai ne-a mărturisit că nu mai are de gând să facă nicio intervenție, pentru că ar însemna să treacă din nou și din nou prin perioada de recuperare, care nu e deloc ușoară. Cu toate aceste greutăți greu de descris, Mihai este o lecție de optimism și privește totul pozitiv.

"Așa vreau, așa sunt eu pur și simplu. Nu am o metodă. Mă gândesc logic, ce sens are să-mi las chestiile astea să mă tragă în jos, nu văd niciun sens, deci nu mă trag. Ultima intervenție suferită a fost în 2019, la coloană. Practic medicii mi-au îndreptat coloana, să pot sta drept. Nu mai am de gând să fac nicio operație, pentru că durează prea mult perioada de recuperare și aș pierde multe și nu aș mai putea să mă ocup, de exemplu, de facultate.", a povestit Mihai.

După moartea mamei, mătușa a devenit omul lui de bază

Mihai are în permanență nevoie de ajutor. Tatăl său lucrează de dimineața până seară, iar în acest timp, mătușa este cea care îl ajută. Însă, Mihai este un luptător și arată că sunt momente când se poate descurca singur. De când a primit un cărucior electric, viața lui s-a mai ușurat.

"Fiecare zi din viața mea decurge absolut normal, dar am nevoie de ajutor. După ce a murit mama, mătușa, sora ei, s-a mutat la noi și mă ajută. Mă trezesc, mănânc, stau puțin și apoi ies pe afară. Din 2018 am un scaun electric și practic mă deplasez unde vreau eu. Mătușa mă duce la lift și la scara blocului și apoi eu merg singur să mă întâlnesc cu prietenii. Am foarte mulți prieteni, printre care și Pavlos. Cu el mă știu de la 4 ani, stăm bloc lângă bloc.", mai spune Mihai.

Când vine vorba de tragedia de la Colectiv, Mihai și-a impus să aibă o singură amintire: spectacolul oferit de primul concert live din viața lui.

"Nu am timp de traume. Țin minte cât de spectaculos a fost să văd formația pe scenă. Da, e adevărat, a fost o nenorocire, au murit oameni. Eu am fost afectat fizic, nu și psihic.", a mărturisit Mihai pentru wowbiz.ro.

Chiar dacă Mihai are moralul ridicat și e plin de optimism, el are nevoie în continuare de bani. Donații se pot face în contul: RO85BRDE410SV96962224100, deschis la BRD, pe numele Popescu Marian, tatăl lui Mihai.