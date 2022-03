EXCLUSIV! Aceasta este metoda miraculoasă prin care Luminița Anghel a dat peste 10 kilograme jos! Artista ne-a spus ce a făcut pas cu pas: "Efortul este foarte mare"

In articol:

Luminița Anghel este una dintre artiștii de aur ai României. Oriunde a mers ne-a reprezentat cu succes, fiind considerată una dintre cele mai bune voci din țara noastră.

Luminița Anghel, totul despre metoda miraculoasă prin care a slăbit 10 kg

Aceasta a avut bucuria ca, în urmă cu 11 ani, să nască un băiețel minunat, pe nume Filip.

Luminița Anghel a ajuns în centrul atenției după ce a reușit miraculos să slăbească 10 kilograme. Toată lumea s-a întrebat cum a reușit, având în vedere că nu a apelat la nicio intervenție chirurgicală. Luminița Anghel a dezvăluit, în premieră, în detaliu, pentru WOWbiz.ro, metoda folosită.

“Forma pe care o am acum și anume cu 10 kilograme în minus se datorează în primul rând faptului că, împreună cu fastingul, fac 10 kilometri pe zi de mers sportiv, adică un fel de maraton, un mers rapid. (…) Prinzând antrenament, deja organismul se comportă altfel. Efortul este foarte mare, nu e deloc ușor. Pe lângă faptul că eu nu mai mănânc de la 16-17, am avut foarte multe probleme cu picioarele. Până mi-am găsit încălțările potrivite, am avut mereu bășici, bătături, dureri îngrozitoare de gambă, de încheieturi, de gleznă, pentru că îți trebuie încălțămintea potrivită pentru asfalt. Asfaltul nu e recomandat nici pentru alergare, nici pentru mers persoanelor care au probleme cu coloana.”, a declarat Luminița Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Luminița Anghel iubește să vorbească despre acest subiect, pentru că, totodată, este și o satisfacție personală. Aceasta ne-a mai povestit cum s-a îngrășat intenționat în timpul sarcinii și cât de greu i-a fost să revină la forma inițială.

“Eu am acum peste 50 de ani și până acum am încercat toate rețetele planetei. M-am îngrășat foarte mult în sarcină, pentru că am vrut. Toată viața mea am fost într-o dietă continuă și atunci, în momentul în care am rămas însărcinată, a fost ca o mică răzbunare, iar prietenul meu cel mai bun a fost frigiderul, dar mi-am asumat, pentru că știam că mă voi îngrășa. Fiind dintr-o familie cu tendințe de îngrășare, ambii părinți au fost, știam că orice deviație de la un program sănătos de dietă îmi va dăuna și așa a fost. Le-am dat foarte greu jos după ce am născut, pentru că nu am născut natural, nu am alăptat foarte mult, nici nu mai aveam vârsta, pentru că am născut la 43 de ani și atunci, pe măsură ce corpul îmbărânește, reacționează diferit la aceste diete. Și acum după 50 de ani și eu sunt uimită de faptul că am avut așa un randament la acest tip de sport, pentru că eu am făcut sală foarte mult.”, a mărturisit Luminița Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Luminița Anghel: "Mulți nu au crezut că o să reușesc"

Deși acum arată de invidiat, Luminiței Anghel i-a fost foarte greu să ajungă până aici, mai ales pentru faptul că nimeni nu credea în ea și ambiția ei. Însă, artista a crezut în ce poate, s-a ținut de sport și o viață sănătoasă și a reușit să ajungă la o siluetă perfectă.

“Pe vremea când am participat la Eurovision, eram genul de sportiv care mergea 5 zile la sală și dacă lipsea o zi, se duce în weekend. Acum fac zilnic. Primăvara cu umbrela în mână, la minus grade cu cagula pe față. A fost foarte greu la început. Nici eu nu am crezut că o să mă pot ține, dar rezultatele cred că m-au impulsionat să nu renunț. Și soțul meu, recunosc, a fost foarte mirat de faptul că mă țin, pentru că, repet, nu e ușor. Am haine de atunci, pe care le port și acum. Sunt fericită când lumea mă complimentează sau nu mă recunoaște. Mulți nu au crezut că o să reușesc. Uite că s-a putut.”, a povestit Luminița Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.