EXCLUSIV! Adina Halas, dezvăluiri din viața personală! Ce spune copilul ei despre participarea la "Bravo, ai stil! Celebrities"

Adina Halas este cunoscută drept prima sexy-asistentă tv, care făcea furori în emisiune alături de Carmen Brumă în emisiunea lui Mircea Badea. Deși are vârsta de 40 de ani, nu arată deloc asta, mai ales din punct de vedere fizic.

Cum și-a început Adina Halas cariera?

Este mama unui copil de 10 ani, Serghei, pe care îl iubește nespus. Acum participă la "Bravo, ai stil! Celebrities" și se pare că se descurcă de minune.

Parcursul în televiziune al Adinei Halas nu a fost unul ușor, iar acest lucru ni-l spune chiar ea. Momentul în care a cunoscut succesul a fost emisiunea "Noaptea Târziu", unde, alături de Carmen Brumă, a fost asistenta de platou a lui Mircea Badea.

"Cu Mircea Badea a fost momentul declanșator, dar deja se vorbea foarte mult despre o reclamă în care am apărut pentru o revistă. De atunci, lumea a început să îmi vadă felia din ce în ce mai des.", a povestit Adina Halas.

De-a lungul timpului, Adina a dispărut și a reapărut de multe ori în lumina reflectoarelor, în funcție de ceea ce se întâmpla în viața ei personală. I-a fost destul de greu să se adapteze din nou, dar nu poate renunța la pasiunea ei de-o viață.

"Am mai plecat din televiziune, m-am intors, la un moment dat am ales să îmi continui studiile, am încercat să fac alte lucruri care nu au legătură cu televiziunea, după care mi-am dat seama că îmi lipsește. Am avut trufia să cred că dacă dispari din ochiul public, te poți întoarce oricând. Ei bine, nu a fost așa. Este foarte greu să te reîntorci.(...) Am mai plecat o dată, asumat de data asta, pentru că mi-am întemeiat o familie și atunci când am rămas însărcinată am decis că vreau ca al meu copil să

Ce părere are fiul ei despre participarea la "Bravo, ai stil! Celebrities"

crească sub fustele mamei lui.", a declarat Adina Halas.

Adina Halas se afișează des cu fiul ei și asta pentru că se ândrește foarte mult cu el. Întrebată despre cum este ea ca mamă, aceasta s-a destăinuit și a vorbit deschis despre relația cu băiețelul ei, Serghei.

"Mama îmi zice dresorul, eu spun că sunt o mamă super îndragostită de copilul ei. Sunt destul de permisivă, nu există lucru pe care Serghei să îl exprime, să și-l dorească și eu să nu fac în așa fel încât să se întâmple, însă niciodată ca și recompensă pentru ceva. Țin foarte mult la educația lui și tot timpul îl învăț cum să facă lucrurile. Eu îl pup cel mai mult, eu stau cu gura pe el cel mai mult pe de altă parte.", a mărturisit vedeta.

Aceasta susține că are un copil extraordinar, bun, echilibrat, de care este foarte mândră. Atunci când a aflat despre participarea ei la emisiunea "Bravo, ai stil! Celebrities", a fost foarte entuziasmat, ba chiar o sprijină în tot ceea ce privește acest proiect.

"În ceea ce privește Bravo, ai stil!, am crezut că nu a perceput emisiunea. Îi face mare plăcere să mă ajute să fac poză, să îmi dea o sugestie.", a explicat Adina.