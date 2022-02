EXCLUSIV. Adriana și Alex de la Puterea Dragostei, pentru prima dată față-n față după ieșirea din competiție. A recunoscut în fața tuturor: ”O să am tot timpul un drag de Alex”

In articol:

Adriana și Alex de la Puterea Dragostei au fost prezenți în emisiunea moderată de Cornelia Ionescu, unde au făcut dezvăluiri exclusive despre povestea de dragoste pe care au trăit-o în competiție și care s-a încheiat într-un timp relativ scurt. Alex a mai avut o relație, la începutul acestui sezon, cu Alina, însă cei doi au realizat, într-un final, că nu se potrivesc.

Așa că tânărul și-a îndreptat ușor atenția spre Adriana, iar la scurtă vreme, au format și un cuplu.

În ciuda tuturor vorbelor rele ale altor concurenți, cei doi au continuat să formeze o relație și să facă tot posibilul să nu se despartă. Din nefericire, inevitabilul s-a produs, așa că Alex și Adriana s-au despărțit. Acum, pentru prima dată de la ieșirea din emisiunea Puterea Dragostei, cei doi foști concurenți au mers în platoul WOWbiz, unde au făcut dezvluiri inedite despre povestea de iubire pe care au trăit-o în timpul competiției.

Alex si Adriana de la Puterea Dragostei

Adriana și Alex au recunoscut în fața tuturor!

Adriana a dat cărțile pe față și a vorbit pentru prima dată în fața lui Alex, despre ce simte pentru el. Chiar dacă s-au despărțit și fiecare își vede de viața lui acum, fosta concurentă a recunoscut că îi este drag de Alex.

La fel a spus și acesta, însă a subliniat faptul că nu este vorba de iubire.

Adriana: Au fost niște momente foarte frumoase petrecute între noi doi și e normal să rămână ceva acolo. Nu la modul iubire, dar o să am tot timpul un drag de Alex. Când l-am văzut acum, am simțit ce simțeam și în casă, când făcea el pe supăratul și avea aceeași atitudine ignorantă. Asta am simțit și acum.

Alex: Când eram în casă, îți plăcea atenția. Ești o femeie, care vrea atenție, știi foarte bine lucrul ăsta. Nu vrei de la mine acum, dar ai simțit chestia asta.

Cornelia Ionescu: Tu ce ai simțit când ai văzut-o pe Adriana?

Adriana: Emoții, vă zic eu!

Alex: Exagerezi. Nu emoții, un drag, amintirile de acolo.