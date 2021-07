EXCLUSIV Albert Oprea a izbucnit în lacrimi chiar în direct: ”I-am promis că vin acasă cu premiul”. Cu ce probleme medicale s-a întors de la Survivor

Albert [Sursa foto: Captură Video] 18:05, iul 5, 2021 Autor: Cristina Ionela

Albert Oprea a fost concurentul care a părăsit Survivor România 2021, duminica trecută, în urma votului publicului. Fostul războinic a mărturisit, în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D, faptul că își dorea foarte mult să ajungă în marea finală a competiției și că l-a durut eliminarea lui pentru că mai e foarte puțin până la sfârșitul sezonului doi Survivor.

Albert: Aș minți dacă aș spune că m-am obișnuit. Încă nu m-am obișnuit, sunt cu gândul la ce fac colegii mei. Am apucat să vorbesc cu toți prietenii mei, cu tatăl meu, mi-a zis că e mândru de mine. Am stat numai pe telefon, aștept să vedem cine câștigă. Îmi doresc să câștige cine merită cu adevărat. Din suflet vă spun că nu știu dacă meritam, dar știu cât îmi doream să ajung în finală. Durerea e și mai mare pentru că eram atât de aproape. Dacă ieșeam în martie, durerea nu era atât de mere. Asta m-a durut enorm, mai era o săptămână.

Albert Oprea, dezvăluiri exclusive după eliminarea de la Survivor România

Albert Oprea a mărturisit, cu ochii în lacrimi, că nu simțea că o să părăsească el competiția, ci Marius. Și nu pentru faptul că Marius Crăciun nu ar fi un sportiv bun, adaugă Albert.

De altfel, fostul războinic a dezvăluit că s-a accidentat pe traseele din Dominicană, însă a încercat să uite de durere și să dea tot ce-i mai bun pe traseu.

” Aș fi foarte ipocrit să spun că nu m-a afectat când domnul Dan mi-a strigat numele. Niciodată nu am simțit că voi ieși. Nici măcar de data asta. Ceva îmi spunea că nu o să ies nici în seara aia. Simțeam că va ieși Marius, nu pentru că nu e bun. Nu mi-a fost greu să îmbrățișez pe nimeni, am făcut-o din inimă pentru fiecare, chiar și pentru Maria, deși ea m-a nominalizat, m-a trădat, aș putea spune, dar până la urmă nu ea m-a trimis acasă. Cumva sunt supărat doar pe mine, pentru că am avut șansa în mână la jocul de imunitate, ăsta e singurul lucur pe care îl regret din ultima săptămână.

În ultimele 2-3 săptămâni m-a ajuns și pe mine oboseala, dar motivat am fost mai mult ca niciodată. Îmi doream foarte mult să ajung în punctul ăsta. Nu vreau să sune că mă plâng, chiar am probleme la genunchiul stâng și la gleznă, dar nu am spus. Așa trebuie să se comporte un survivor, să nu se plângă. Am avut niște stări, nu am spus nici treaba asta, erau niște stări de greață foarte urâte la ultimul joc. Am mâncat ceva. Ideea e că asta este, nu am ce să fac. Sunt ofticat că am ajuns atât de aproape și m-am înecat la mal. Recunosc, de când am avut accidentarea la gleznă, am avut un mic disconfort, nu știu dacă s-a văzut pe traseu, dar am dat tot ce am avut eu mai bun, asta nu îmi pot reproșa”, a continuat tânărul.

Albert[Sursa foto: Captură Video]

Albert Oprea a dezvăluit că se vedea printre ultimii patru concurenți rămași la Survivor România 2021. Fostul concurent a spus că niciun coleg de-al lui nu se aștepta ca el să fie cel care părăsește competiția. De asemenea, acesta i-a dat dreptate Elenei Marin legat de cei mai vechi concurenți din cel de-al doilea sezon, care ar merita să meargă cât mai departe în emisiune.

Cât despre Maria Chițu, cea care i-a fost apropiată la un moment dat, Albert ne-a mărturisit că nu se simte în stare momentan să vorbească despre tot ce a fost între el și războinică, însă promite că o va face cât mai curând.

”Eu deja mă vizualizam în ultima săptămână, între ultimii 4, dar nu a fost să fie. Parcă nimeni nu se aștepta, i-am văzut pe toți la față. Chestia că cineva este de la început a fost un criteriu foarte important pentru a-mi da cu părerea referitor la cine merită să rămână în competiție. De aia i-am dat dreptate Elenei. Aici fiecare săptămână se simte, nu lună.

Și aseară în consiliu i-am spus, eu tot am ținut la ea (n.r- la Maria) și am avut o urmă de regret. Mă atașez foarte greu de oameni, dar și când o fac, dau tot sufletul. O să vorbesc tot la momentul potrivit. Nu mă simt în stare să vorbesc acum despre ce a fost cu Maria. O să spun tot, nu doar despre Maria, despre fiecare în parte. O să spun și eu adevărul. Nu am puterea să vorbesc despre treburile astea. O să spun tot ce a fost adevărat. Mă refer la partea de început aici”, a adăugat Albert, la Ștafeta Mixtă.

Albert[Sursa foto: Captură Video]

Ce i-a promis Albert Oprea tatălui său

Fostul războinic de la Survivor i-a făcut o promisiune importantă tatălui său, însă nu s-a putut ține de cuvânt. Albert i-a spus că o să fie finalist la Survivor și că va face tot ce-i stă în putere să câștige emisiunea.

” Eram la aeroport și mi-a zis că știe cât de important e pentru mine acest concurs. I-am zis că o să fiu cel mai bun aici. I-am promis că vin acasă cu premiul. I-am zis: „Promit că o să fiu finalist și fac tot ce îmi stă în putere să câștig”. E singura promisiune de care nu m-am ținut. Eșecuri am mai avut în viață, aici era ceva mult mai mare, visul meu de a câștiga Survivor România, nu știu dacă pot să fiu înțeles. Am fost foarte aproape”, ne-a mărturisit, în exclusivitate, Albert Oprea.