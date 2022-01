EXCLUSIV! Alex Zănoagă, primele declarații despre despărțirea de Simina: ”Eu am plecat de acasă! Am stat separați”

In articol:

Alex Zănoagă, primele declarații despre despărțirea de Simina! O bombă cu ceas a izbucnit la Puterea dragostei, la începutul acestui an.

Alex Zănoagă, primele declarații despre despărțirea de Simina! Motivul pentru care a plâns fosta concurentă de la Puterea dragostei

Unul dintre cele mai longevive cupluri, cel format din Simina Loica și Alex Zănoagă, s-ar fi destrămat, după ce chiar femeia a lăsat de înțeles, într-un live pe TikTok, că relația cu soțul ei se află într-un impas.

Alex Zănoagă și Simina [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Simina Loica, noi detalii despre relația cu Alex Zănoagă! Ce se întâmplă între cei doi: „Nu mai dormim împreună”

Lunea trecută, Simina Loica i-a șocat pe toți, în momentul în care a apărut în direct, tristă, cu ochii plini de lacrimi. Întrebată de internauți de ce plânge, în loc să fie fericită alături de bărbatul său în primele zile ale anului, ea nu a putut spune, inițial, nimic. Totuși, în clipa în care pe live-ul de pe TikTok a intrat Andy Adetu, fost concurent la Puterea dragostei în sezonul 1 și, totodată.

prieten bun cu ea și Alex, bruneta a dezvăluit că s-ar fi separat de...Zănoagă.

Simina Loica a plâns pe live atunci când a vorbit cu Andy! Cauza ar fi fost legată de neînțelegerile cu Alex Zănoagă. Fosta concurentă de la Puterea dragostei nu i-a oferit lui Andy prea multe detalii despre separare, dar supărarea era evidentă pe fața ei.

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

Citeste si: Simina Loica aruncă bomba la scurt timp după ce a risipit zvonurile despărțirii de Alex Zănoagă: „Ce bine e cu Sorinel”

Andy Adetu: De ce, ce-ai pățit? Fără caterincă.

Simina Loica: Nimic...nu pot să zic pe live.

Andy Adetu: Lasă că vorbim după aia.

Apoi, Simina a dat un pic din casă, și a dezvăluit că între ea și Alex Zănoagă a avut loc o ceartă, care ar fi dus la o despărțire. Mai mult decât atât, Dominic, băiețelul lor, a rămas la ea, semn că situația era una extrem de delicate, nicidecum o poveste de a atrage urmăritori sau o manevră de marketing.

Alex Zănoagă, primele declarații despre despărțirea de Simina! ”Ne-am împăcat acum, de dragul lui Dominic”

Alex Zănoagă și Simina [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cu cine își petrece timpul Simina Loica, după despărțirea de Alex Zănoagă! Iată cum s-a filmat fosta concurentă de la Puterea dragostei

Alex Zănoagă, primele declarații despre despărțirea de Simina! După o săptămână în care presa a vuit pe marginea acestui subiect, iar suspiciunile au devenit din ce în ce mai multe, Alex Zănoagă a decis să rupă tăcerea și să declare, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, cum stau lucrurile de fapt între el și soția sa.

”Este adevărat, au existat o serie de certuri între noi. Am fost supărați din motive pe care încă nu le pot spune. Eu am plecat de acasă! Am stat separați câteva zile. Toți știu că noi locuiam de aproape un an într-un apartament în Militari, renunțasem la a mai sta împreună cu părinții mei. Astfel că, atunci când ne-am certat, am luat decizia ca eu să mă duc în casa a lor mei, iar Simina să rămână la apartament. A fost o perioadă dificilă pentru amândoi, însă, acum, încet, încet, sper ca totul să revină la normal. De ieri, ne-am împăcat cât de cât, de dragul lui Dominic, în special. Avem un copil împreună, pe care ambii îl iubim ca pe ochii din cap, în plus, si între noi sunt sentimente puternice. Vom vedea ce va urma! Acum, repet, încercăm să fim iar ca înainte”, a declarat Alex Zănoagă.

Distribuie pe: