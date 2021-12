EXCLUSIV Alexandra și Codruț de la Puterea dragostei s-au despărțit: „Cât să mai tot încercăm?!”

In articol:

Alexandra și Codruț de la Puterea dragostei au ales să pună din nou capăt relației lor. Cei doi concurenți din sezonul trei al emisiunii s-au împăcat recent, după o pauză de mai bine de trei luni de zile. În ultima săpătmână, cei doi au început să le dea de înțeles urmăritorilor că s-au despărțit din nou.

Într-un final, speculațiile s-au dovedit a fi adevărate. În exclusivitate pentru WOWBIZ, în cadrul emisiunii „Totul despre Puterea dragostei by Cornelia Ionescu, Codruț Pop a dezvăluit că s-au despărțit.

„Suntem amândoi foarte încăpățânați. Am încercat amândoi să încălzim o ciorbă până s-a stricat. Nu știu ce să vă zic, nici eu nu mai știu așa bine ce s-a întâmplat. Adevărul e că nu pot să spun că nu țin la ea, chiar dacă suntem despărțiți de câteva zile. Am trecut peste, după eu am venit acasă și ne-am certat pe niște chestii.. eu sunt o fire mai libertină, dar dacă stau singur, nu pot să stau toată ziua acasă. Ea crede că mă duc și o înșel. Avem o gândire cu totul diferită. Nu ne înțelegem, ne înțelegem atunci când lăsăm unul de la celălalt. Când nu suntem unul lângă altul, atunci încep toate fanteziile, toate aberațiile. Nu e să fie... încerci, dar cât să mai tot încercăm?!”, a declarat Codruț de la Puterea dragostei.

Codruț și Alexandra s-au despărțit [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Codruț și Alexandra s-au despărțit

Codruț a dezvăluit că motivul principal pentru care neînțelegerile dintre ei au pornti din cauza lipsei de încredere pe acre au unul în celălalt. Tânărul a dezvăluit că iubita lui este foate geloasă, lucru care l-a făcut să pună capăt relației.

„Nu are încredere deloc și nici nu vrea să mă înțeleagă(...) Eu ieșeam, dar nu mă duceam nici să mă distrez. Îmi spune că îmi bat joc... Ne-am dus fiecare pe treaba lui. Ne certăm din orice. Nu pot să zic că avem un motiv atât de bun, pur și simplu e lipsă de încredere. Ea nu are în mine deloc și nu este nimic, ceva ce aș fi făcut”, a adăugat Codruț Pop, pentru WOWBIZ.

