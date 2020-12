EXCLUSIV! Alexandra Ungureanu, prima reacție după ce a câștigat Bravo, ai stil! Celebrities!

În urmă cu doar o seară, a avut loc marea finală Bravo, ai stil! Celebrities, unde șase concurente s-au luptat pentru titlul de cea mai stilată femeie din România, dar și pentru premiul cel mare de 100.000 de lei. Cea care a reușit să ajungă la un public cât mai mare a fost Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu, prima reacție după ce câștigat Bravo, ai stil! Celebrities

În finală au ajuns șase concurente, cele mai bune din aceste acest sezon, care au reușit să vină de-a lungul competiției cu ținut extrem de bune și care au avut momente extraordinare. Cu toate acestea, doar una dintre finaliste a plecat cu premiul cel mare acasă.

Alexandra Ungureanu este cea care a reușit să obțină cât mai multe voturi în marea finală, transmisă live pe Kanal D. Bătălia a fost extrem de strânsă, la doar câteva procente, între ea și Theo Rose. În exclusivitatea, pentru WOWbiz, cunoscuta artistă a vorbit despre experiența trăită de-a lungul sezonului și despre ceea ce a însemnat competiția stilistică pentru ea.

"Este ceva ce mi-am dorit mult! Am luptat, am muncit mai mult decât am luptat. Atâția oameni au venit spre mine, m-au cunoscut, m-au descoperit ca om, deși cânt de atâția ani, dar eu am fost o revelație în acest concurs și nu îmi vine să cred..Și asta am învățat, oricând poți să o iei de la zero, oricând te poți reiventa, oricând, în momentul în care crezi în tine, poți face diferența", a declarat, în exclusivitate, Alexandru Ungureanu.

Alexandra Ungureanu

"Au fost momente când am plâns"

De asemenea, cea mai stilată femeie din România susține că nu s-a gândit niciodată că o să ajungă în marea finală. S-a lovit și de momente mai puțin plăcute, de neîncredere, dar când a observat cât de apreciată este în mediul online, a reușit să dea tot ce este mai bun.

Alexandra Ungureanu

"Nu m-am gândit că o să câștig marele premiu. Când am intrat în luptă, mi-am dorit să rezist cât mai mult. Știam că este un reality-show și eu merg în televiziune de atâția ani de zile, nu am mai mers la reality și am știut că o să mă scoată total din zona mea de confort. Au fost momente când am plâns, după au fost momente în care am vrut să renunț, au fost momente în care am descurajată total și nu am avut încredere în mine. De fiecare dată mi-am găsit puterea. A fost mai wow decât atunci când eu lansam hit-uri de mare succes", a mai adăugat Alexandra Ungureanu.