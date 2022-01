EXCLUSIV! Amna, probleme de sănătate după sărbători! Artista a spus tot adevărul despre cum se simte! “Cât să te ferești?”

In articol:

Amna este una dintre cel mai îndrăgite artiste de la noi din țară. De-a lungul timpului, a lansat hituri pe bandă rulantă, colaborând cu nume mai din industria muzicală românească. Aceasta se bucură de o carieră de succes, având în desfășurare proiecte foarte apreciate de public. Unul dintre ele este participarea în cadrul competiției de modă “Bravo,ai stil! Celebrities”, unde a demonstrat că nu are talent doar în ceea ce privește cântatul.

Ce a pățit Amna după sărbători?

Amna [Sursa foto: Instagram]

Pe cât sunt de frumoase sărbătorile, pe atât sunt și de “periculoase”. Acest lucru poate fi ușor confirmat de Amna, care, imediat după revelion, a căpătat o răceală de zile mari. Vedeta a postat un mesaj pe contul ei de Instagram, în care le mărturisea fanilor ei că se confruntă cu ceva probleme de sănătate și îi îndemna să se protejeze cât mai mult în această perioadă. Artista a oferit un interviu în exclusivitate pentru wowbiz.ro, unde a povestit despre ce este vorba de fapt.

“Am cântat de revelion, am stat la poze cu 200 de oameni ceva de genul și îți dai seama, cât să te ferești? Am ajuns acasă după câteva zile și am început cu febră, dureri de cap, ca la covid. Testele au ieșit toate negativ și PCR-ul, tot. Acum nu știu, ori l-am eliminat rapid din corp, pentru că sunt și vaccinată, am avut și anticorpii monoclonali, eu zic că am imunitate bună, doar că asta mi s-a întâmplat.”, a declarat Amna.

Amna [Sursa foto: Instagram]

Fericită că a avut parte doar de o simplă răceală și nu altceva mai grav, cântăreața susține că, cu toate acestea, este o persoană foarte responsabilă atunci când vine vorba de protejarea celor din jurul ei. Făcând parte dintr-un proiect cu un număr mare de persoane implicate, Amna nu a părăsit domiciliul până când nu a fost sigură că totul este în regulă și nu pune în pericol pe nimeni.

“Acum mă simt mult mai bine, am luat antibiotic 5-6 zile. Până ieri am stat în casă. După ce am primit testul de covid, PCR, de la Balj, am ieșit din casă pentru că trebuia să mă pregătesc pentru Bravo,ai stil!. Dra sunt super responsabilă, adică mi-am făcut testele, toate felurile posibile și imposibile, m-am tratat, nu vreau să merg lângă colegele mele, doamne ferește să expun pe cineva sau producția sau oamenii din echipă, pentru că în spatele proiectului acetsa sunt o grămadă de oameni și nu poți să faci așa ceva. Plus de asta, sunt mamă, am copil, nu aș vrea să îi fac ceva, sunt foarte precaută, am grijă, sunt responsabilă, dar repet, nu mi-a ieșit niciun test pozitiv.”, a adăugat Amna pentru wowbiz.ro.

