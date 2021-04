EXCLUSIV Ana Porgas s-a întors din Republica Domincană! Primele imagini cu Faimoasa: „Regret enorm că am plecat”

In articol:

Ana Porgras s-a întors din Republica Dominicană, după ce a fost eliminată don competiția Survivor România. Faimoasa a fost propusă spre eliminare de către Jador, în consiliul de duminica trecută. Anunțul că va părăsi competiția a șocat-o atât pe ea, pe concurenți, cât și pe telespectatori.

Zecii de mii de persoane au semnat o petiție pentru ca fosta gimnastă să se întoarcă la Survivor. În urmă cu puțin timp, Faimoasa s-a întors în România, iar prietenii au așteptat-o la aeroport cu sufletul la gură. Fosta gimnastă a for primită cu aplauze și foarte multe flori.

„E ceva incredibil! N-aveți cum să vă imaginați până nu te duci acolo și trăiești. Chiar dacă a fost super greu, din a doua zi mie mi-a fost dor, mi-a fost dor de joc. În primele două săptămâni am zis că n-o să rezist. După aceea nu mi-am mai dorit să plec”, a declarat Ana Porgras, după ce s-a întors în România.

Ana Porgras a mărturisit că este surprinsă de impactul pe care eliminarea ei a avut-o asupra telespectatorilor. Fosta gimnastă nu se aștepta ca revenirea ei în competiția Survivor România să fie cerută de atât de mulți oameni.

„Am plecat campioană, m-am întors campioana pe care o știe lumea. Nu mă așteptam la impactul ăsta. Eu când eram acolo, în junglă, n-aveam de unde să știu ce se întâmplă în țară. Sunt absolut șocată( n. red. de impactul eliminării ei). E incredibil, numai lucrul ăsta demonstrează ce înseamnă Survivor în România. Sunt un pic sălbatică pentru că două luni să n-ai acces, în momentul în care ieși te lovesc toate informațiile astea”, a declarat Ana Porgras.

Ana Porgras îl vrea pe Zanni câștigătorul Survivor România 2021: „Trebuie să fie câștigător”

Ana Porgras a mărturisit că regretă faptul că a părăsit competiția Survivor România și își dorea să ajungă până în Marea Finală. Faimoasa a adăugat că nu îi poartă pică lui Jador pentru că a nominalizat-o.

„M-am adaptat destul de greu. În primele două săptămâni mă gândeam că vreau să plec acasă, că eu nu pot aici. Ușor, ușor m-am obișnuit, m-am adaptat, am intrat în fenomenul Survivor. Nu mai simțeam foame atât de tare. Regret enorm că am plecat. Îmi doream să rămân până în finală. Dacă așa a fost să fie și s-a întâmplat, eu nu mai am ce să schimb. Le mulțumesc oamenilor de acasă că au încercat să schimbe ceva. Trebuie să învățăm că ăsta e un concurs. Nu am fost supărată că am fost nominalizată de Jador, nu aveam de ce”, a adăugat Faimoasa.

Întrebată pe cine vede marele câștigotor sau marea câștigătoare a Survivor România 2021, Ana Porgras a răspuns hotărât că pe Zanni.

„Asta e întrebare capcană. Normal că pe Zanni. Trebuie să fie câștigător. O să-l aștept aici și dacă nu vine cu trofeul, mare bătaie ce o să își ia. El merită din toate punctele de vedere, și social și sportiv. El e omul care dacă are ceva să îți spună, el va veni în fața ta și îți va spune”, a mai spus fosta gimnastă.