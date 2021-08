EXCLUSIV! Anda Adam și iubitul ei forțos, ATINGERI INTERZISE la plajă! S-au încins la soare, ca micii pe grătare

Anda Adam și iubitul [Sursa foto: Imagini paparazzi ] 00:01, aug 17, 2021 Autor: Ioana Stan

Când credeau că nimeni nu îi vede, Anda Adam și iubitul ei au fost sust surprinși de paparazzi wowbiz.ro în timpul unor ipostaze mai mult decât intime.

Anda Adam, atingeri interzise cu iubitul ei la plajă

Anda Adam radiază de când este într-o nouă relație! Artista a fost surprinsă în momente de tandrețe cu iubitul ei la plajă, la Mamaia. După ce cântăreața a făcut o mini ședință foto pe șezlong, s-a așezat să se odihnească lângă iubitul ei. Sutienul ei provocator, care îi acoperă prea puțin din sâni l-a ispitit pe iubitul musculos, care nu s-a mai abținut și a sărutat-o fără să-i pese că ar putea fi văzut. La rândul ei, artista îi trece mâna prin păr și îl soarbe din priviri.

Anda Adam este toată numai zâmbete de când este îndrăgostită! Mai senzuală ca de obicei își alege cele mai senzuale poziții în preajma iubitului ei.

Anda Adam și iubitul la plajă [Sursa foto: Imagini paparazzi ]

Anda Adam s-a despărțit de tatăl fetiței ei, dar nu a anunțat divorțul

Anda Adam s-a despărțit de soțul ei Sorin Nicolescu, cu care are o fetiță. Deși nu a anunțat divorțul, Anda Adam și-a refăcut viața cu un alt bărbat. Despre despărțire a vorbit, în schimb, soțul ei care a recunoscut separarea de artistă.

Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu.

Anda Adam [Sursa foto: Imagini paparazzi ]

Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva mi-a demonstrat că m-a iubit.

Și, mai presus de orice, este mama lui Eveline.", a declarat Sorin Niculescu pentru Antena Stars, la scurt timp după ce în presă au apărut fotografii cu Anda Adam și noul iubit.