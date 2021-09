EXCLUSIV Andra Volos trece prin clipe de coșmar. Tânăra este terorizată de zile întregi de un bărbat care o urmărește la orice pas: "Mi-a bruscat ușa direct. Zici că o spărgea"

In articol:

Andra Volos se bucură de notorietate și de un succes real în rândul bărbaților, însă faima nu i-a adus doar beneficii. Frumoasa șatenă a mărturisit, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro, că în ultimele zile s-a simțit terorizată și neputincioasă, din cauza unui bărbat care o urmărește în fiecare loc în care merge.

Andra Volos, urmărită de un bărbat periculos

Andra Volos a dezvăluit că trăiește momente terifiante în prezent, căci nu mai scapă de un bărbat al străzii, care o urmărește chiar și acasă. Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a mărturisit că trăiește cu frica în sân și se teme pentru viața ei, căci persoana respectivă a sunat de multe ori la ușa apartamentului său, în timp ce purta o armă albă.

Mai mult, șatena spune că a reușit chiar să îl și filmeze pe individ în timp ce se uita pe vizor, pentru a le arăta oamenilor legii întreaga situație, căci niciunul dintre vecini nu l-a recunoscut și nici nu a știut cine este: "Bate cineva la ușa. Zic: 'Băi, e ora două noaptea și cine să bată la ușă?' N-am comandat de mâncare, la mine nu vine nimeni, niciun bărbat, nu aduc bărbați în casă. O prietenă dacă vine, îmi scrie, mă anunță: 'Vezi că vin!'. Mă duc la ușă, și bine că nu am avut intenția să deschid ușa, mă uit pe vizor. Ținea mâna pe vizor și la vreo câteva minute, două minute, trei, ia mâna de pe vizor, m-a lăsat să-l văd și atunci mi-am adus aminte imaginea lui și că e el.

Era el, din nou. Îmi făcea cu mâna, se atingea și în mână avea o armă albă. În momentul ăla eu tremuram și nu știam ce să fac. Am zis că iau telefonul, inițial, ca să pot să arat și la poliție și să filmez. În momentul ăla, în care eu am luat telefonul, el efectiv stătea acolo, punea mâna pe vizor, iar făcea cu mâna, se ascundea, se juca cu mine și striga: 'Hei, hai afară! Te prind eu!'. Îți dai seama cu ce spaimă stăteam eu acolo, știind că el mă vede, eu îl văd pe el și îl filmam, ca să arăt la poliție. Ce să fac, trebuia să am o dovadă. Eu nu l-am mai văzut. Am întrebat administratorul blocului, am întrebat vecini, nimeni nu îl recunoaște, cu siguranță este un om al străzii, un om care m-a văzut pe stradă.", a povestit Andra Volos, în platoul Wowbiz.ro.

Andra Volos, victima unui bărbat de 50 de ani

Andra Volos a declarat că a încercat să rețină cât mai mult fizicul agresorului, pentru a putea să le ofere polițiștilor toate detaliile în legătură cu acesta. Ea a povestit că bărbatul are undeva la 40-50 de ani și nu pare a fi un om din zonă, ci dimpotrivă, nimeni de prin împrejurimi nu îl cunoaște.

Tânăra a explicat că deja se gândește să își caute o altă locuință și să se mute, pentru că individul a încercat chiar să îi spargă ușa și să intre peste ea, în casă: "Este un om în vârstă de 40-50 de ani, e jumătate chel, mic de înălțime, adică nici mic, nici înalt, între. Burtă și cam atât. Mai multe detalii nu pot să dau. Prima oară a venit îmbrăcat în pantaloni scurți, zici că erau de plajă, a doua oară avea niște blugi și un tricou. După ce mi s-a întâmplat a doua oară am zis clar: 'Îmi caut casă și mă mut, clar!'. Aseară, la ora zece, a venit din nou și mi-a bruscat ușa, direct. A apăsat pe clanță, zici că o spărgea.", a mai spus Andra Volos, pentru Wowbiz.ro.