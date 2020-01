Plecată la Iași în această perioadă, acasă la iubitul ei, Andreea Antonescu a vorbit, în exclusivitate cu WOWbiz.ro, despre evenimentele petrecute la începutul acestui an și despre planurile ei de viitor.

”Și pe mine m-a luat prin surprindere această sarcină. Adică, la fel ca și alții, am aflat din presă că sunt însărcinată, dar, ce pot să spun, mă bucură. Accept și felicitările, nu e problemă, dar, ceea ce pot să spun cu siguranță, le primesc degeaba, nu se pune problema că aș fi însărcinată. Este un exemplu de fake-news, așa cum au mai fost cu privire la despărțirea mea de Ștefan sau... altele”, ne-a spus, râzând, Andreea Antonescu.

Cu toate acestea, din păcate, accidentarea lui Ștefan Manolache, pe pârtie, nu a fost un fake-news. ”Nu pot să spun cât de tare m-am speriat. Adică, am văzut cum l-a lovit placa pe care, din ceea ce am înțeles, a scăpat-o o fetiță mai sus, pe pârtie. Dar a venit cu așa o viteză că nici nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Ștefan are dureri serioase, nu se prea plânge el, dar accidentarea se putea termina mult mai grav decât s-a întâmplat”, ne-a mai spus Andreea Antonescu.

Mai mult, faptul că și-a petrecut începutul de an la Urgențe nu a fost deloc îmbucurător, mai ales că medicii le-au dat și vești destul de proate. ”Medicii i-au spus lui Ștefan că va avea dureri câteva săptămâni în zona în care a fost lovit, poate chiar și luni. Placa, destul de grea, a venit cu viteză foarte mare și, dacă îl lovea în cap se putea petrece o tragedie”, ne-a mai spus Andreea Antonescu.

Ștefan, iubitul Andreei Antonescu, a ajus la Urgențe

„Am hotărât să urcăm pe munte să o învăț pe Bambolina (n.r. - Andreea Antonescu) să schieze. (...) Eu aici am învățat să schiez, vin aici de vreo 20 și ceva de ani la schi în mod frecvent. Știu pârtia foarte bine, nu am nicio problem, știu regulile, nu ar fi fost niciun motiv să ne îngrijorăm. La un moment dat, pe la jumătatea pârtiei, am decis să ne oprim să facem niște fotografii pentru că era un peisaj foarte mișto și, cum în foarte puține locuri din țară este zăpadă, am zis că merită. Totul bine și frumos, am băut o gură de apă, un vin fiert, am mai râs. În mod normal nu trebuie să staționezi pe pârtie, decât în marginea acesteia. Asta am făcut și noi, ne-am pus într-un colț și ne-am pus pe fotografii. Nu se gândea nimeni că se va termina ziua atât de repede și atât de nașpa”, a povestit Ștefan Manolache, iubitul Andreei Antonescu, pe pagina lui de Instagram, după ce a publicat o fotografie din spital și una cu el pe targă, cărat de salvamontiști.

Andreea Antonescu, bănuită că ascunde o sarcină

„Pentru cei care îmi urmăresc frecvent story-urile, nu este un secret faptul că așa am încheiat anul 2019. (n.r. - mâncând sushi) Ce părere aveți? De bine ce m-am reîntors în București, m-au năpădit din nou poftele de sushi. Să sperăm că nu este niciun motiv sau vreo cauză pentru asta”, a spus Andreea Antonescu, glumind. Iar declarația făcută a inflamat toate spiritele, lumea bănuind că Andreea Antonescu și Ștefan Manolache așteaptă un copil, lucru negat de artistă.

Andreea Antonescu se iubește cu Ștefan Manolache

”Nimic nu este, vreodată, perfect. Dar, trebuie să recunosc, suntem compatibili. Este un bărbat implicat, așa că nu văd de ce ne-am despărți, așa cum spun unii. (...) Nu am divorțat, nici nu o voi face anul acesta din cauza birocrației, dar asta nu înseamnă că mă ascund când vine vorba de relația pe care o am cu Ștefan. Avem o relație normală, totul e bine, pentru moment, între noi. Faptul că, uneori, avem și alte obligații, eu merg la evenimente, el este la muncă, nu înseamnă că suntem separați...”, a spus Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu a explicat de ce divorțează de Traian Spak

Andreea Antonescu a explicat că în relația pe care a avut-o cu Traian Spak nu s-a pus niciodată problema unor infidelități, așa cum s-a speculat după ce a lansat, recent, o melodie care i se potrivește ca o mănușă și care pare să fie inspirată din viața ei din ultima perioadă. ”Sunt persoana care nu caută. Nu căuta pentru că vei găsi, ce rost are? Întotdeauna, de fiecare dată când am fost în țară am avut foarte multă treabă, n-am stat să mă gândesc la alte lucruri, n-am stat vreodată să îl sun pe Traian, să îl controlez, să văd unde e, cu cine e, de ce e, nu am stat să îi caut în telefon și nici nu aș face așa ceva... Nu am simțit lucrurile astea... Și dacă s-ar fi întâmplat , eu una nu am aflat și nici nu aș vrea să știu... Bine-voitori au mai tot fost pe lângă mine care mi-au sugerat, care au încercat să îmi transmită, dar nu am stat să îi ascult. Nu vreau, atât timp cât mi-e bine, nu are rost să îmi complic viața, îmi plac lucrurile simple, în general...”, ne-a spus, în exclusivitate, Andreea Antonescu.

”Nu mai avem aceleași visuri și drumurile noastre nu se mai intersectează. Decât să fim doi oameni triști într-o relație prefer să fim doi oameni fericiți care sunt prieteni și care știu ce scop au în această viață: Sienna. Noi ne înțelegem foarte bine în continuare... (...) El nu cred că este la fel de împăcat cu această despărțire și... (...) Pentru bărbați este ceva mai dificil, culmea, am remarcat acest lucru. Bărbații suferă mai mult decât noi, femeile...”, a mai spus, în studioul WOWbiz.ro, Andreea Antonescu care, acum, se iubește cu Ștefan Manolache.