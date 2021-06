EXCLUSIV Andreea Lodba, dezvăluiri neașteptate despre Elena Marin: „Nu dormea lângă Ștefan, a dormit lângă...”

In articol:

Andreea Lodba s-a întors joi, 3 iunie, înapoi în România! Faimoasa a fost eliminată de la Survivor România 2021, după ce a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Invitată în platoul emisiunii „Ștafeta mixtă” alături de iubitul ei, fosta concurentă a făcut mai multe dezvăluiri despre foștii ei colegi.

După ce a recunoscut că a observat niște apropieri între Zanni și Adelina, Andreea Lodba a dat cărțile pe față și despre Elena Marin. Tânăra a mărturisit că nu există mai mult decât o prietenie între ea și Ștefan Ciuculescu, în ciuda tuturor zvonurilor.

„Între Elena și Ștefan eu am văzut o relație doar prietenească. Eu știu că ea are o relație și mereu vorbea despre iubitul ei. Elena nici nu dormea lângă el, ea a dormit lângă Culiță, până a plecat el din competiție. Eu personal nu am văzut o apropiere, acum ei știu mai bine”, a declarat Faimoasa, în exclusivitate pentru „Ștafeta mixtă”.

Andreea Lodba, cu lacrimi în ochi după ce s-a întors la Survivor România 2021

Andreea Lodba a retrăit aceleași emoții din competiție. Faimoasa a privit din nou imaginile de la consiliul de eliminare, moment în care i-au dat lacrimile. Actrița din „Moldovenii” nu este supărată pe coechipierii ei pentru că au nominalizată-o spre eliminare.

„Retrăiesc momentul. Iar acum când văd imaginile, mă emoționez. Știind că eram nominalizată, cumva mă așteptam să îmi aud numele, dar totodată speram să nu îmi aud numele. După ce am ieșit afară, au început oamenii din producție să mă felicite. Cumva faptul că empatizau cu mine, mă faceau mai tare să plâng. După care am fost dusă la hotel, am stat singură în cameră, nu aveam voie să interacționez cu nimeni. Aveam nevoie să fiu eu împăcată cu mine”, a declarata actrița.