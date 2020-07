Andreea Marin se dezbracă de secrete! „Am ajuns să duc o povară grea”

In articol:

Andreea Marin este o fire extrem de pozitivă și zâmbetul ei molipsitor îți dă impresia că viața nu poate fi altfel decât roz. Însă vedeta s-a dezbrăcat de secrete într-un interviu oferit pentru emisiunea Teo Show și a spus totul despre cele mai negre perioade ale ei.

Andreea Marin, despre momentele de cumpănă din viața ei

Discretă din fire, nu a intrat foarte mult în detalii, însă declarațiile ei au fost îndeajuns de emoționante încât să ne dăm seama că și ea a avut parte de momente mai puțin plăcute în viață. Mărturisirile ei au fost făcute pe patul de mesaj, unde s-a relaxat și și-a încărcat bateriile pentru o săptămână plină de activități.

„Vă spun cu sinceritate că un astfel de masaj măcar o dată pe săptămână, da o altă energie și eu sunt un om energic, dar mai cad ca orice om. În tot ce acești ani, mi-am asumat viața ca o continuă responsabilitate față de ceilalți, față de familie, față de cei mai greu încercați decât mine”, a declarat Andreea Marin.

Fosta prezentatoarea este implicată în acest moment în foarte multe campanii de caritate și spune că munca depusă de-a lungul anilor se resimte acum.

„Am ajuns să duc pe umeri o povară prea grea pe care la un moment dat nu am mai putut să o duc și cum am înțeles asta? Corpul meu s-a îmbolnăvit. Am trecut prin depresie. La un moment dat, corpul nostru refuză să mai continue și începe să ne dea semne de boală”, a mai declarat Andreea Marin pentru Teo Show.