EXCLUSIV / Andrei Dascălu de la Survivor România, dezvăluiri neștiute despre copilăria sa. Cum s-a apucat de box: „Mi-a spus că nu sunt făcut pentru asta”

Andrei Dascălu 17:03, aug 6, 2021

Andrei Dascălu a stat mai mult peste graniță decât a petrecut în România.

Andrei Dascălu, poveste uimitoare despre cum s-a apucat de box

Încă de la o vârstă foarte fragedă el și familia lui s-au stabilit în Turcia, însă de-a lungul anilor au tot schimbat destinațiile, ajungând și în Spania și în Anglia. În Spania viața lui s-a schimbat complet, a fost momentul în care s-a apucat să facă un sport, dar s-a îndrăgostit de altul. Iată cum a fost viața lui Andrei Dascălu din primii ani de viață și până în prezent.

La vârsta de doi ani, părinții lui l-au luat și au mers în Turcia, unde au stat circa trei ani și jumătate. Au fost nevoiți să se întoarcă în românia pentru ca mama lui să o nască pe sora sa mai mică. La șapte ani și-au făcut din nou nagajele și au plecat, dar de data aceasta într-o altă țară, în Spania, acolo unde se stabilise o bună parte din rudele sale.

A fost momentul în care a avut primul contact cu sportul. Andrei Dascălu a practicat fotbal pentru o bună perioadă de timp, iar antrenorul echipei era foarte mulțumit de el. Postul de atacant i se potrivea mănușă și obișnuia să-și facă colegii mândri de el și să ducă echipa spre victorie. Totuși, după ce s-a terminat sezonul și au avut o pauză de o lună de zile lucrurile s-au schimbat.

De plictiseală, Andrei Dascală s-a dus cu un prieten la box, unde a început să practice din lipsă de activitate. Astfel, tânărul i-a făcut și o bucurie tatălui său, care își dorea ca fiul lui să devină boxer.

„Am fost la o echipa de fotbal, imi placea foarte mult. Jucam in extrema stanga și atacant. Tatal meu era cu boxul. El a incercat sa faca box, dar nu a avut posibilitatea sa mearga mai departe. Si si-a dorit ca daca va avea un baiat sa-l faca boxer. El a vazut ca-mi place fotbalul si nu m-a obligat. Cand mai erau meciuri la TV ma chema sa ma uit. Cand s-a terminat sezonul la fotbal am luat o vacanta de o luna si eu fiind invatat cu sportul voiam sa fac ceva. Eram in parc si m-am intalnit cu un prieten care făcea box și am mers cu el la antrenament.

Sala de box era langa casa mea, dar eu nu stiam. Am ajuns la sala de box si m-a pus antrenorul in grupa de copii, aveam 11 ani, eram toti juniori. I-am spus ca doar vreau sa ma uit, dar a zis ca nu trebuie sa platesc nimic. Eu avea adidasii de fotbal si eram imbrcat ca pentru fotbal si m-am bagat la box. Chiar mi-a placut. Dupa antrenament a venit antrenorul si mi-a dat foaia de inscriere”, a povestit Andrei Dascălu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Andrei Dascălu a lăsat cariera de fotbalist pentru box

Când antrenorul de la echipa de fotbal l-a sunat să se întoarcă i-a spus că nu mai vine, căci are planuri mari cu boxul, moment în care fostul său mentor l-a descurajat și i-a zis că nu e potrivit pentru acest sport. Dar s-a înșelat amarnic. Andrei Dascalu a avansat rapid, iar antrenorul de la box l-a felicitat constant pentru realizările sale și l-a dat drept exemplu pentru colegii lui de la seniori.

„Eu fiind in vacanta am vrut sa-l fac si pe tatal meu fericit si chiar s-a bucurat. Am fost toata vacanta la box si cand am reluat sezonul la fotbal i-am spus antrenorului ca nu mai vin pentru ca m-am apucat de box. Mi-a spus că sunt prea slab si ca nu sunt facut pentru asta.(...) Antrenorul de box a vazut ca eu voaim sa avansez si m-a dat drept exemplu pentru aia vechi. M-a pus dupa in grupa cu aia mari, desi eu eram junior. Am avansat si inca avansez”, a mai spus Andrei Dascalu în emisiunea online de pe WOWbiz.ro.

Drept dovadă, nici nu a avut accidentări cu urmări grave, căci spune el, parcă a fost făcut pentru a practica boxul.

„Am avut arcada sparta si atata. Nasul e perfect, pometii sunt perfecti, n-am avut accidentari grave si cred ca m-am descurcat destul de ok. E vorba de stil si tehnica, dar si de inaltime”, a dezvăluit finalistul Survivor România 2021.

A ajuns la profesioniști chiar înainte de a deveni concurent Survivor România 2021

Pentru Andrei Dascălu urmează o perioadă destul de importantă. Cu doar puțin timp înainte de a merge în Republica Dominicană să concureze în competiția fenomen de pe Kanal D, a avansat din liga amatorilor în liga profesioniștilor, iar peste două luni își va întâlni primul adversar.

„Dupa Spania ne-am mutat în Anglia. Am ajuns la cel mai inalt nivel in Anglia la box. Am mai si pierdut, dar asta e. Ma bucur ca m-am descurcat cu cei mai buni de la ei din Anglia. Am fost in top 10 boxeri amatori si fix cu doua luni inainte de Survivor Romania am trecut la profesionisti. Ma asteapta managerul si mi-a zis ca in doua luni o sa am primul meci”, a încheiat Andrei Dascălu.