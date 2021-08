EXCLUSIV Andrei și Aya se căsătoresc? Anunțul făcut după plecarea de la Puterea dragostei: „Există și inelul”

Andrei și Aya de la Puterea dragostei [Sursa foto: Instagram] 19:30, aug 17, 2021 Autor: Clara Ionescu

Andrei Luca și Aya au decis să părăsească împreună competiția Puterea dragostei. Ei au luat decizia de a își continua povestea de dragoste în afara competiției, iar cei doi au planuri mari de viitor. Ei aveau șanse mari la premiul cel mare, fiind unul dintre cele iubite cupluri din emisiune.

În mediul online au fost mai multe zvonuri că Andre Luca a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. Invitat în platoul emisiunii „Totul despre Puterea dragostei”, alături de Cristian Comănici, Andrei a dat de înțeles că are deja inelul pregătit, însă așteaptă momentul oportun.

„N-am cerut-o. Să spunem că există și inelul, dar aștept momentul oportun. Aș vrea să fie într-un loc frumos, într-un loc de neuitat. Nu îmi pasă de gura lumii, dar nici nu aș vrea să le dau subiecte. Ne-au acuzat mulți că n-am avea sentimente unul pentru celălalt. Noi am avut o relație de bunul simț în casă. Ne arătăm sentimentele în public cu măsură, așa am fost crescut. Noi am fost naturali și am păstrat o limită de decență”, a mărturisit fostul concurent de la Puterea dragostei.

Cristian Comănici și Andrei Luca, la „Ștafeta mixtă” [Sursa foto: Captura Video]

Andrei Luca și Aya de la Puterea dragostei se mută împreună?

Întrebat dacă are în plan să se mute împreună cu iubita lui, Andrei de la Puterea dragostei a fost detsul de secretos în legătură cu planurile lor de viitor. El a mărturisit că au existat mai multe discuții cu Aya legat de acest pas important din viața lor, însă așteaptă să vadă cum vor evolua lucrurile între ei.

„Nu locuim împreună, dar petrecem foarte mult timp împreună. Ea a stat în Germania în ultima perioadă, dar acum s-a mutat în București, a stat cu Mariana. Am zis să o luăm ușor și dacă totul merge bine și cu cererea, probabil vom face și acest pas”, a mai spus Andrei Luca, în platoul WOWbiz.ro.