EXCLUSIV! Armin Nicoară și Claudia nu se mai înțeleg deloc! Artista și-a luat inima în dinți și i-a dat un ultimatum: "Asta nu se poate"

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt un cuplu muzical extrem de iubit de public. Aceștia formează un cuplu și în viața reală, având o relație de aproximativ 5 ani.

Secretul succesului lui Armin Nicoară și Claudiei Puican

Cei doi se iubesc mult, iubesc și muzica și își surprind fanii cu melodii care mai de care mai spectaculoase.

Armin și Claudia au evenimente în fiecare săptămână, asta pentru că sunt artiști adevărați și fac foarte bine ce fac. Astfel, în premieră, pentru WOWbiz.ro, au dezvăluit rețeta succesului lor. Cei doi sunt foarte pasionați și își adoră meseria.

“Claudia: Ne dedicăm în totalitate în ceea ce facem și la evenimente și la piesele pe care le facem în studio. Ne gândim în așa fel încât să fie pe placul publicului.

Armin: Multă lume poate mă condamnă. Zic “domnule, dar ce le place oamenilor la ăsta?”. Dar atunci când te dedici pentru meseria ta și și acum, după mii de evenimente, cânt cu sufletul. Chit că sunt aceleași melodii, când văd că omul se simte bine, am momente în care îmi vine să plâng. Am avut un spectacol și am rămas cumva marcat și eu și formația că oamenii plângeau în fața noastră. O femeie chiar punea mâna pe mine și plângea.(...) E o vorbă că muzicantul și în război e muzicant. Nu te băga în prima linie, tu dai deșteptarea.", au spus Armin și Claudia, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară vrea să facă un duel cu tatăl lui

Armin Nicoară este cunoscut pentru proiectele lui de mare succes, care prind imediat la public. Acum, ne-am dezvăluit în premieră, că pregătește un duel cu tatăl lui, care va fi desfășurat public. Artistul ne-a spus totul despre proiectele lui de viitor și ce mai vrea să facă din postura de cântăreț.

“Nu vreau să mă dau mare, dar la noi e o mică diferență dintre ce cântăm și trendingul de pe YouTube. Chiar dacă nu avem piese care să ajungă locul 1, noi cântăm o muzică comercială spre populară spre folclor și atunci, tineretul, copiii poate nu ascultă în totalitate acest gen. Dar, la evenimente, artiștii ajung să ne cânte melodiile.(...) Pe viitor, fiecare ne dorim să avem piese cât mai bune. Voi avea un proiect cu tatăl meu, cu care vreau să fac un duel, între generații. Adică generația mea contra generația lui. Duelul nu va fi pe ură, ci o întrecere între generații. Eu personal, mai vreau să mai scot câteva instrumentale, pentru că așa m-am făcut cunoscut.", a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican, totul despre planurile de nuntă

Armin Nicoară și Claudia Puican trăiesc o poveste de dragoste minunată. Aceștia se pregătesc de nuntă, însă pandemia le-a cam pus bețe în roate. Totuși, discuțiile în ce privește acest subiect sunt în contradictoriu și nu reușesc să se pună de acord cu anumite detalii. Artiștii ne-au spus totul despre neînțelegerile lor din pragul nunții, dar și ce preferințe au fiecare.

“Claudia: Nu prea avem timp să ne facem planuri. Chiar stăteam zilele trecute și mă întrebam oare când o să ne facem și noi timp să facem o petrecere, o cununie, o nuntă. Armin își dorește să aibă foarte mulți invitați și asta nu se poate. Așteptăm asta deja de doi ani de zile. eu cred că dacă mă ascultă și o să aibă încredere în mine, o să facem cel mai probabil cu familia.

Armin: Noi suntem deja de 4-5 ani într-o relație și când a fost pandemia am zis că avem timp. Ne-am gândit să facem nunta, poate un copil, dacă ne ajută Dumnezeu, dar cum să facem? Eu nu vreau nuntă doar cu familia. Dar, trebuie odată să ne luăm inima în dinți și să facem, dar nu ne ajută timpul. Chiar vrem să facem nunta, trebuie făcut pasul ăsta odată și odată. Cred că într-o săptămână nu o să ne mai luăm evenimente și o să ne facem nunta e care ne-am dorit-o.”, au mărturisit Armin și Claudia.